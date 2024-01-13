مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات إماراتية وأخرى فرنسية

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء- خلال الساعات الماضية- طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية المتنوعة لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة وأطقم طبية.

وقال مصدر مسئول إن مطار العريش استقبل طائرة إماراتية تحمل على متنها 65 طنًا من المساعدات المتنوعة؛ وطائرة أخرى فرنسية تحمل 67 شخصًا من العاملين في المستشفى الفرنسي العائم بميناء العريش البحري.

وأشار المصدر إلى أنه تم تفريغ حمولة الطائرة ونقلها على متن شاحنات لتخزينها في المخازن اللوجستية بمدينة العريش، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق ما بين الهلال الأحمر المصري ونظيرتها الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أنه بلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 482 طائرة، من بينها 392 طائرة حملت أكثر من 12.5 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 90 طائرة حملت وفودًا رسمية وتضامنية عربية ودولية.

وفي سياق آخر، حذرت شبكة دويتشه فيله الألمانية من تزايد التحريض الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وسط شكوك ومخاوف من عدم قدرة الفلسطينيين على العودة لمنازلهم في غزة، لا سيما وحكومة الاحتلال ترى مستقبل غزة دون معظم سكانها الفلسطينيين.

وقالت الشبكة الألمانية، في تقريرها: إن الساسة الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، يتصورون مستقبل غزة دون معظم سكانها الفلسطينيين. إنهم يريدون أن يسكن المنطقة مستوطنون إسرائيليون جدد.

وقال سموتريتش، في مقابلة حديثة مع راديو الجيش الإسرائيلي: "ما يجب القيام به في غزة هو تشجيع الهجرة. وإذا كان هناك 100 ألف أو 200 ألف عربي في غزة وليس مليوني عربي، فإن النقاش برمته في اليوم التالي سيبدو مختلفًا تمامًا".