ضبط 24 طن لحوم وتحرير 69 محضرًا فى حملات رقابية بالقاهرة

أكد محافظ القاهرة، خالد عبدالعال، ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ووجَّه المحافظ - في بيانٍ اليوم الخميس - مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتيِّ الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء؛ للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكل الأحياء؛ للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

حملات ضبط الأسواق

وشدد على ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جهته، قال مدير مديرية الطب البيطري، الدكتور صبري زينهم، إن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط أكثر من 24 طن لحوم ومصنعات لحوم، ودواجن، ومفروم، وكبدة، ودهون، وحواوشي غير مطابقة للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف أنه تم تحرير 69 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم، حيث تم إعدام ما يقارب من 12 طنًا منها في محرقة المجزر الآلي والباقي تحت تحفظ النيابة.