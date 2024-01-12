الشباب والرياضة تصدر حصادها الأسبوعي لأهم أنشطة وبرامج وفعاليات الوزارة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف، والذي يتضمن أهم الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والهيئات التابعة وذلك خلال الفترة من من 6 حتى 11 يناير 2024، ونستعرض أهمها في التقرير التالي..

شهد الدكتور أشرف صبحي، يرافقه أبطال مصر والعالم من الرياضيين في العاب المصارعة ورفع الاثقال والاسكواش والخماسي الحديث والسلاح والكاراتيه والتايكوندو، تدريبات المنتخب القومي لكرة القدم، بإستاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، من أجل دعم الفريق قبل المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

كما شهد الدكتور أشرف صبحي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن تطوير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بنطاق الأراضي والمنشآت التابعة للوزارة، بقرى "حياة كريمة"، في كافة المحافظات.

كما افتتح الدكتور أشرف صبحي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، نادي جامعة حلوان، بحضور قيادات من الوزارتين ونواب رئيس جامعة حلوان ولفيف من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

دعم ولرعاية أبطال مصر

ووقع الدكتور أشرف صبحي، أول عقد رعاية مع ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، لدعم ولرعاية أبطال مصر في الألعاب الفردية، لتأهيلهم لأولمبياد باريس 2024، ودعم المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، واستمرار دعم المواهب الرياضية، بدعم مالي يصل إلى 30 مليون جنية لهذا العام.



كما حرص الدكتور أشرف صبحي، على زيارة معسكر منتخب مصر، بحضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة، لتحفيز اللاعبين قبل السفر إلى كوت ديفوار لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري.

والتقي الدكتور أشرف صبحي، الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي بمقر المعهد بمدينة نصر، تناول اللقاء بحث الخطوات التى وصل اليها مشروع بناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة في مصر، والذي يهدف للوصول لقيم ومؤشرات مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلى بالاقتصاد المصري.

والتقي الدكتور أشرف صبحي، الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، لمناقشة تنظيم حضور الجماهير للمدرجات ومتابعتها بصفة دائمة، طبقًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

وشهد الدكتور أشرف صبحي، المباراة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره التنزاني، والتي أُقيمت في استاد القاهرة الدولي، في البروفة الأخيرة لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

والتقي الدكتور أشرف صبحي، قيادات وزارة الشباب والرياضة ومديري المديريات بمحافظات "الجيزة، الاسماعلية، الدقهلية، سوهاج"، لبحث اعمال التطوير ورفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية بتلك المحافظات.

وكرم الدكتور أشرف صبحي، الفائزين من برنامج "طموح"، بحضور سفير كندا، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه، ويستهدف رواد الأعمال الشباب ممن لديهم أفكار وحلول مشروعات أو مبادرات مبتكرة لقضايا السكان والصحة الإنجابية.

التمكين الاقتصادي للشباب

كما شهد الاستاذ الدكتور أشرف صبحي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، يستهدف البروتوكول تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع الهادفة للتمكين الاقتصادي للشباب ولخدمة المجتمع ومواجهة التغييرات المجتمعية وتطوير قدرات الشباب في مجال التطوع داخل الجامعات ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والمدن الشبابية والرياضية.

وشهد الدكتور أشرف صبحي، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الاتحادين الدولي والمصري للريشة الطائرة، من أجل تطوير اللعبة في مصر خلال الـ 4 سنوات المقبلة.

وكرم الدكتور أشرف صبحي، الناجحين من ذوي القدرات والهمم، بمشروع "المصريون يتعلمون" والذي يهدف الى مساهمة الشباب بالمشاركة في القضاء على محو الأمية بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تضمن الحصاد زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمحافظة الوادي الجديد ضمن جولاته الدورية لمحافظات الجمهورية، حيث تفقد الدكتور أشرف صبحي، يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مجمع المصالح الحكومية والمدينة الرياضية الملحقة بالمجمع الحكومي والمقامة على مساحة ٥ فدان وتضم ٢ ملعب خماسي نجيل صناعي و٢ حمام سباحة وملعب طائرة وملعب متعدد الأغراض ومضمار دراجات بطول ٨٠٠م.

كما تفقد الدكتور أشرف صبحي، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، والمقام على مساحة ٢٨٤ فدان.

وشَهِدَ الدكتور أشرف صبحي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نهائي دوري مراكز الشباب توتال انرجيز، بين فريقي غرب الموهوب والخارجة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور لفيف القيادات التنفيذية والتشريعية والشعبية وشيوخ وعواقل المحافظة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

كما التقى الدكتور أشرف صبحي، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفد رحلات (اعرف بلدك) وأعضاء برلمان الشباب وممثلي الكيانات والمراكز الشبابية بالمحافظة، في لقاء حواري مُوسع، عُقد بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، ووفد وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

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