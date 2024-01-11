تصدير خام الكلينكر والأسمنت المعبأ والصودا الكاوية عبر موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء شرق بورسعيد استقبل السفينة" SPARLYRA " القادمة من الإسكندرية؛ لشحن 51 ألفا و625 طنا من خام الكلينكر إلى جبل طارق.. مؤكدة استمرار شحن خام الكلينكر والأسمنت وتفريغ فحم بميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وذكر المركز الإعلامي للمنطقة - في بيان له اليوم الخميس - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل أيضا السفينة " ATLANTIC SPRIT " القادمة من ميناء العين السخنة ؛ لشحن 23 ألف طن أسمنت معبأ إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما وصل الميناء السفينة " EVOLUTION " القادمة من روسيا ؛ لتفريغ 23 ألفا و512 طنا من الفحم بنظام السحب المباشر حيث يستخدم كوقود بديل فى صناعة الأسمنت مع اتخاذ إدارة الميناء اتباع وتطبيق إجراءات السلامة البيئية لمعايير جودة الهواء.

وعلى جانب آخر.. استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة LIA IEVOLI القادمة من حوض البحر المتوسط ؛ لشحن 9 آلاف و300 طن صودا كاوية إلى اليونان بالإضافة إلى استقبال السفينة" ZAMZAM A" القادمة من تركيا ؛ لتفريغ 2475 طن رخام بالميناء.

وفي هذا الصدد.. تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

كان قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن التعاقد مع موانئ البحر الأحمر والمصرية للتوريدات لجمع مخلفات السفن العابرة والتخلص الآمن منها، والتخلص الآمن منها يعد نقطة تحول رئيسية إيذانا لبدء العمل الفعلي خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات جمع المخلفات للسفن العابرة لقناة السويس والتخلص الآمن منها تحت إشراف شركة آنتيبوليوشن إيچبت" بالتعاون مع هيئة موانئ البحر الأحمر والشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد لإدارة المخلفات وتأدية الخدمات بين شركة آنتيبوليوشن إيجيبت إحدى شركات هيئة قناة السويس، وهيئة موانئ البحر الأحمر، والشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل، شهدها رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، اليوم الخميس، بحضور رئيس قطاع النقل البحري رضا إسماعيل وعدد من قيادات الهيئة وذلك بمقر الهيئة.