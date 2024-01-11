الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة قناة السويس يكشف تفاصيل الاتفاق الجديد للتخلص الآمن من مخلفات السفن

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن التعاقد مع موانئ البحر الأحمر والمصرية للتوريدات لجمع مخلفات السفن العابرة والتخلص الآمن منها، والتخلص الآمن منها يعد نقطة تحول رئيسية إيذانا لبدء العمل الفعلي خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات جمع المخلفات للسفن العابرة لقناة السويس والتخلص الآمن منها تحت إشراف شركة آنتيبوليوشن إيچبت" بالتعاون مع هيئة موانئ البحر الأحمر والشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد لإدارة المخلفات وتأدية الخدمات بين شركة آنتيبوليوشن إيجيبت إحدى شركات هيئة قناة السويس، وهيئة موانئ البحر الأحمر، والشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل، شهدها رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، اليوم الخميس، بحضور رئيس قطاع النقل البحري رضا إسماعيل وعدد من قيادات الهيئة وذلك بمقر الهيئة.

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ووقع رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر العقد محمد عبدالرحيم حميد، ورئيس الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية محمد سليمان بركات الجمال، ورئيس مجلس إدارة شركة انتيبوليوشن إيجيبت الأستاذ فيرون فاسيلياديس.
وأوضح ربيع، في بيان، أن الاتفاق يتيح حل إشكالية العديد من المقاولين العاملين في مجال جمع المخلفات من السفن العابرة؛ حيث تم التوافق على أن تكون الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل مظلة لمقاولي الأشغال البحرية من خلال الإشراف على الخدمات المقدمة من خلالهم بما يكفل مظلة قانونية وآليات عمل تواكب التكنولوجيا الحديثة وتراعي الاشتراطات البيئية للحفاظ على البيئة.

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جدير بالذكر أن شركة "آنتيبوليوشن إيچبت"هي شركة مساهمة جديدة بالشراكة بين هيئة قناة السويس ممثلة في كل من شركة القناة للحبال وشركة ترسانة السويس البحرية (من الشركات التابعة للهيئة) وشركة Antipollution اليونانية وإيريك آدم رجل الأعمال المصري اليوناني لإضافة خدمة جديدة بجمع المخلفات الصلبة والسائلة ضمن الخدمات اللوجستية المقدمة للسفن العابرة للقناة.

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