الخميس 11 يناير 2024
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مصر

رئيس هيئة قناة السويس: نحرص على انتظام الملاحة وضمان استدامة سلاسل الإمداد

أسامة ربيع
أسامة ربيع

أكد رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، حرص الهيئة على اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تكفل انتظام حركة الملاحة بالقناة، وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية، مع الحفاظ على المزايا الملاحية، التي توفرها القناة انطلاقًا من موقعها الفريد الذي يجعلها تنفرد بكونها أقصر وأسرع الطرق الملاحية.

جاء ذلك خلال استقبال ربيع، اليوم الخميس، سفير دولة فنلندا بالقاهرة السفير بيكا كوسونين، لبحث التعاون المشترك، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمدينة الإسماعيلية.

بحث فرص التعاون

وأوضح رئيس الهيئة- في بيانٍ له- أن اللقاء يهدف للتعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التي تنفذها قناة السويس، وبحث فرص التعاون مع شركات ترسانات الهيئة، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس مدى الاهتمام بقناة السويس؛ ليس فقط لأنها تمثل أحد الشرايين الرئيسية لحركة التجارة العالمية، وإنما لكونها إحدى الدعائم الأساسية في دفع العلاقات المصرية الدولية إلى آفاق أرحب.

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واستعرض رئيس الهيئة مستجدات ومراحل تنفيذ رؤية الهيئة 2030، والتي تستهدف الارتقاء بالخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، ورفع التصنيف العالمي للقناة بإضافة خدمات ملاحية جديدة، منها خدمة تموين السفن وخدمات الإصلاح والصيانة التي توفرها شركات وترسانات الهيئة وخدمات الإسعاف البحري وغيرها، وذلك جنبًا إلى جنب مع استمرار مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة.

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وأكد ربيع استعداد الهيئة لتذليل العقبات وبدء التعاون الفوري وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المجالات المرتبطة بالتدريب والتكنولوجيا البحرية والاستزراع السمكي.

من جهته، أكد سفير فنلندا بالقاهرة أن مصر تمتلك العديد من الفرص الواعدة التي تمكنها لتصبح محورًا تجاريًا عالميًا ومنصة رئيسية لتقديم الخدمات البحرية واللوجستية، من خلال قناة السويس والمنطقة المحيطة بها، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق وتحقيق تواصل فعّال مع قناة السويس، للوقوف على مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك وخطة التعاون المستقبلي.

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