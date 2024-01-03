تصدير خام الكلينكر والملح وصودا كاوية بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، عن استمرار شحن خام الكلينكر والملح والصودا الكاوية بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة ARAMIS القادمة من ايطاليا لشحن 55 ألف طن من خام الكلينكر والتصدير إلى السنغال.

كما وصل الميناء السفينة CELESTIAL BWE القادمة من الاسكندريه، لشحن 50 ألف طن من خام الكلينكر إلى غانا.

كما استقبل الميناء السفينة PETREL S القادمة من حوض البحر المتوسط لشحن 7500 طن ملح إلى أوكرانيا، كان الميناء قد انتهى من شحن السفينة KING VICTOR القادمة من ميناء دمياط بحمولة 5400 طن ملح والتصدير إلى كرواتيا.

على جانب آخر، فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة BARBAROS HAYRETTIN VARDAL القادمة من اليونان لشحن 5400 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى إيطاليا.

وفي هذا الصدد، تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن على الأرصفة.

وفي شأن آخر، أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، عن استمرار شحن الصودا الكاوية ومادة الإيثلين وتفريغ رخام بميناء غرب بورسعيد.

واستقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة HITRA القادمة من قبرص لشحن 5500 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا.

كما استقبل الميناء السفينة MARMARA القادمة من تركيا لشحن 1945 طن من مادة الايثلين لصالح محطة الصب السائل لشركة نيو هورايزون تانك ترمينال على رصيف عباس بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن مرة أخرى إلى تركيا.

كما وصل ميناء غرب بورسعيد السفينة CHRIST القادمة من اليونان لتفريغ 2697 طن رخام بالميناء.

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة الميناء جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.