محافظ بورسعيد يلتقى العاملين داخل مركز المحال العامة الموحد

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، العاملين داخل المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد الجديد بحي المناخ؛ لمتابعة سير العمل في تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وجميع أنواع الأنشطة المتعددة.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، والعميد إسلام البهنساوي مدير المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد.

وهنأ محافظ بورسعيد العاملين بالمركز، بمناسبة حصول مركز التراخيص على شهادة الجودة "الأيزو"، معربا عن فخره بالمركز والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية وساهم في سرعة وسهولة الخدمة.

وشدد على الاستمرار في تطوير مستوى الأداء داخل المركز، كما أشاد بجهود العاملين داخل المركز، وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين ودقتها، موضحا أنه تم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المركز مميكن بنسبة 100% ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، وتم اختيارهم وفق لأسس وشروط معينة تضمن توفير بيئة عمل مميزة وناجحة، كما تم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أنه تم تدريب العاملين بالمركز على أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية والحفاظ على روح التعاون والمحبة بين العاملين بالمركز، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

محافظ بورسعيد يلتقي العاملين داخل مركز المحال العامة الموحد

محافظ بورسعيد يلتقي العاملين داخل مركز المحال العامة الموحد

محافظ بورسعيد يلتقي العاملين داخل مركز المحال العامة الموحد

محافظ بورسعيد يلتقي العاملين داخل مركز المحال العامة الموحد

محافظ بورسعيد يلتقي العاملين داخل مركز المحال العامة الموحد

محافظ بورسعيد يلتقي العاملين داخل مركز المحال العامة الموحد