اختتام التصفيات المحلية المؤهلة للدولية لمسابقة حفظ القرآن والابتهال الديني ببورسعيد

اختتمت مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، اليوم الإثنين، المسابقة المحلية المؤهلة للمسابقة الدولية، باختبار المتسابقين في 3 فروع وهم: الصوت الحسن، والابتهال الديني للكبار، والابتهال الديني للصغار.

وترأس الشيخ عبد الفتاح الطاروطي لجنة التحكيم، والتي ضمت كل من الدكتور هشام صقر قائد فريق الإنشاد بالأوبرا، والدكتور محمد العشي رئيس قسم الموسيقي بكلية التربية النوعية، وأقيمت المسابقة من التاسعة صباحا واستمرت حتي الثانية مساءً.

وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام، أنه تم اختبار 6 من المتسابقين في فرع الصوت الحسن، كما تم اختبار 7 متسابقين في الابتهال الديني، و5 متسابقين في فرع الابتهال للصغار، أمام لجنة التحكيم، والتي تؤهل من بينهم المتأهلين للمسابقة الدولية.

وأوضح مصيلحي أن نتائج المسابقة تصدر خلال 24 ساعة، في أسرع مسابقة قرآنية مميكنة، لا يحدث بها أي تدخل بشري، وأشار أن الثلاثة الأوائل من كل فرع يتم تكريمهم في المسابقة الدولية، كما يتم تأهيل الأوائل للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني لتمثيل مصر.

وتقام المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني في هذا العام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في دورتها السابعة، وكان قد تقدم لها 1700 متسابق من 60 دولة، وتقام بدعم ورعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رئيس اللجنة العليا المنظمة، برئاسة الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام.

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