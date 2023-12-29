الغضبان يقرر إطلاق فرع أبناء بورسعيد للمسابقة الدولية للقرآن الكريم

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم، اليوم الجمعة، إطلاق مسابقة لأبناء المحافظة، وذلك ضمن فروع المسابقة الدولية، بعد التنسيق الذي جري بين وزير الأوقاف والمحافظ واللجنة المنظمة، خلال زيارته اليوم للمحافظة في ذكري الاحتفال بالعيد القومي.

وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، أن إطلاق الفرع جاء للرؤية التي كشف عنها الوزير خلال زيارته اليوم للمحافظة، والتي اقترح خلالها إضافة فرع يتسابق به أبناء بورسعيد ويتم تكريمهم خلال ختام المسابقة الدولية في فبراير القادم من عام 2024.

وأوضح مصيلحي أن مسابقة أبناء بورسعيد سوف تكون في حفظ القرآن كاملا بالأحكام، ويشترط للمشاركة بها أن يكون المتقدم من أبناء محافظة بورسعيد، وأن يتقدم بطلب مشاركة يتضمن الاسم والعنوان ورقم الهاتف، ويكون مكان التقديم نادي العمال الرياضي، ويبدأ التقديم من اليوم، وأشار إلى أن المتسابقين سوف يتنافسون ويتم ترشيح الفائز منهم للتكريم في المسابقة الدولية.

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة قد زار اليوم محافظة بورسعيد في ذكرى الاحتفال بعيد النصر، وأشاد خلال زيارته بالمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، واقترح أن يكون هناك فرع بالمسابقة يتنافس خلاله أبناء محافظة بورسعيد، حتى يكون دافعا لهم ويكون هناك اختصاص لهم عن غيرهم من المشاركين.