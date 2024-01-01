محافظ بورسعيد يلتقي مدير "التضامن" استعدادا لمسابقة اختيار "الأم المثالية" 2024

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد جمال زين، استعدادا لمسابقة اختيار «الأم المثالية» لعام 2024 وذلك تزامنا مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2024 وفقًا للشروط والمعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يستمر تلقي طلبات التقديم حتى يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 بمديرية التضامن الاجتماعي.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وفقًا للشروط والمعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، تتضمن أم كافلة وأم من ذوي الإعاقة، وأم لابن من «قادرون باختلاف» حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية «ماجستير- دكتوراه»، وأم من مبادرة حياة كريمة، كنموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة، وأم لشهيد من الشرطة.

و أكد المحافظ، أنه سيتم تشكيل لجنة بمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لفحص الطلبات المقدمة واختيار الأمهات المثاليات لهذا العام وفقا لضوابط ومعايير وزارة التضامن الاجتماعى التى اتسعت هذا العام لتضم الأم الكافلة والأم من مبادرة " حياة كريمة"، مؤكدا على مراعاة الشفافية والنزاهة في الاختيار بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

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