الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يؤكد دور الغرفة التجارية في الإشراف على العديد من الملفات المهمة

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، بديوان عام المحافظة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة بالعام الميلادي الجديد.

ورحب محافظ بورسعيد برئيس الغرفة التجارية، مقدما التهنئة له ولأعضاء الغرفة داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار.

وأكد المحافظ دور الغرفة التجارية في الإشراف على العديد من الملفات الهامة التي تمس قطاع كبير من مواطني بورسعيد.

من جانبه، وجه محمد سعدة، التهنئة لمحافظ بورسعيد، بالعام الميلادي الجديد، موجها الشكر له على التعاون المثمر والدعم المستمر منه.

وأشاد سعدة بالطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا في مختلف القطاعات والتي جعلتها قاطرة التنمية لمصر بأكملها.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
الغرفة التجارية محافظ بورسعيد العام 100 سلعة فرعية 7 سلع أساسية

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