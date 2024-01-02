الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بورسعيد تحصل على المركز الثاني كأقل محافظة تعديا على أراضي الدولة

اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم، اجتماعا، لاستعراض نتائج أعمال إزالة التعديات على ممتلكات الدولة بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،  والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، ومسئولي الإدارات المختصة بالديوان العام.

محافظ بورسعيد يستعرض نتائج أعمال إزالة التعديات على ممتلكات الدولة 

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح تفصيلي حول بيان بحصر التعديات على أراضي وأملاك الدولة خلال الفترة من ١٧ مايو ٢٠١٧ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، كما تم عرض إجمالي حالات التعدي، وعدد حالات التعدي وإجمالي الحالات المتبقية ونسبة تنفيذ الإزالات، فضلا عن عرض إجمالي القرارات التي تم استردادها بنطاق بورسعيد،  وموقف بورسعيد على مستوى الجمهورية،  حيث حصلت المحافظة على المركز الثاني كأقل محافظة يوجد بها تعديات منذ بدء حملات إزالة التعديات وحتى الآن، كما استمع المحافظ لمعايير وأسس تقييم موقف الأراضي المستردة والمشاريع المقامة عليها والأراضي التي تم ازالة التعديات عليها في كل حي من أحياء المحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد، بجهود الجهات المعنية في ملف آزالة التعديات على أملاك الدولة،  حيث طالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد  محافظ بورسعيد، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.  وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

اجتماع محافظ بورسعيد

اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد
إزالة بورسعيد تفاصيل حمالات مكبرة أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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