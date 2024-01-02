التحالف الوطنى يلتقى الأنبا تادرس للتهنئة بعيد الميلاد.. والأخير: نصلى لمصر

حرص شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الإثنين، على تنظيم زيارة مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس، ولقاء الأنبا تادرس مطران بورسعيد لتقديم التهنئة، والتأكيد على أن الفرحة والأعياد دائما تجمع كافة طوائف الشعب مسلمين وأقباط.



التحالف الوطني يهنئ الأنبا تادرس للتهنئة برأس السنة

والتقى الشباب بـ الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، والقمص بولا سعد وكيل المطرانية ببورسعيد، والقس بيمن صابر مسئول العلاقات العامة، والقس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي لمطرانية بورسعيد، والقس يعقوب راشد عطية سكرتير المطرانية، وقدموا لهم التهنئة بالعيد، وأكدوا لهم أنهم كانوا في الكنائس بالأمس واحتفلوا مع إخوانهم بالعيد.



وأكد الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، أن المصريين جميعا يستقبلون العام الجديد بالصلاة والتضرع لله من أجل مصر، ويصلون من أجل أن يحمي الله الرئيس والبلاد، وأن يكون 2024 عام خير على كل المصريين، مؤكدًا علي سعادتهم البالغة بتجمع المسلمين والأقباط داخل الكنائس للاحتفال، مشيرا إلى أن المسيح كان رسالته السلام ومصر ستظل أفضل نموذجا لذلك.



ومن جانبه أكد المهندس علي جبر منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن بداية عام 2024 كانت تحمل فرحة وسعادة في بورسعيد، واجتمع الشعب بكثافة في لجان الاقتراع لتجديد الثقة في الرئيس، كما اجتمعوا لدعم الرئيس في موقفه في القضية الفلسطينية، واجتمعوا للاحتفال بفوز الرئيس، كما اجتمعوا للاحتفال بذكري انتصارات عام 1956 علي العدوان الثلاثي، واليوم يجتمع الشعب للاحتفال بأعياد المسيحيين، وقريبا يجري الاحتفال بقدوم رمضان وعيد الفطر والأضحى.



وأكد كهنة الكنيسة أن هذا العيد حقا مختلف عن غيره حيث يستقبله الشعب بـ أمن وأمان في ظل ما يحدث في العالم، وأشاروا إلى أن الرئيس دائما يؤكد أن تماسك الشعب هو المصدر الرئيسي لاستقرار هذا الوطن وتحقيق التنمية، مؤكدين أن المشهد الذي يحدث في الكنائس الآن يجب أن يراه العالم أجمع حتي يعلمون من هي مصر وشعبها.



دور التحالف الوطني

كما تساءل الأنبا تادرس عن دور التحالف الوطني والذي صدر قانونه قبل أيام وكانت المادة الثانية فيه أنه يلقي دعم ورعاية رئيس الجمهورية، وأكد المنسق أن لائحة التحالف سوف تصدر خلال أيام، وسوف يكون لهذا الكيان دورا كبيرا في العمل الأهلي التنموي، مشيرا الي دوره في دعم مصابي غزة، مشيدا بجهود الرئيس في مشروعات دعم الأسر الفقيرة وتطوير المناطق العشوائية، وغيرها من الأعمال التي سوف يتحملها التحالف.

شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في زيارة لمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس

شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في زيارة لمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس

شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في زيارة لمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس