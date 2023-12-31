"التحالف الوطني" يوزع هدايا لإسعاد الصغار في عيد الميلاد ببورسعيد|صور

حرص شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد على تنظيم عدد من الزيارات لكنائس المحافظة، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد وفي ظل وجود الآلاف من المسيحيين بالكنائس.

قام شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع عدد من الهدايا على الأطفال ببالشوارع والكنائس وذلك لادخال البهجة والفرحة والسرور وتم اختيار الهدايا من الأصناف التي تحقق البهجة للأطفال مثل: بابا نويل، والطرطور المضئ، وساعات اليد والأدوات المدرسية ذات الأشكال، وتوك الأطفال والميداليات، وغيرها من الهدايا والألعاب التي أدخلت البهجة على قلوب الصغار في هذا اليوم.

والتف الصغار بالكنائس حول الشباب الذين يقومون بالتوزيع، في جو من الفرحة والسعادة، حتى أن الشباب قاموا باللهو والمرح معهم، وأكدوا لهم أنهم جاءوا من أجل رسم البهجة علي وجوههم، مؤكدين أن عيد الميلاد فرحة لكل المصريين، الذين اعتادوا دائمًا على عدم التفريق بين مسلم ومسيحي، وضربوا للعالم أجمع أروع الأمثلة في المواطنة.

قدم المهندس علي جبر، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التهنئة للأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، وزار الآباء والكهنة، مؤكدًا أن المصريين في كل موقف يثبتون للعالم أجمع قوة بلدهم النابعة من تماسكهم وأن مستقبل هذا البلد للخير دائمًا ما دام الشعب متماسكا وملتفا حول القيادة السياسية.

وأشاد المهندس على جبر بدور الأجهزة الأمنية في بورسعيد، والتي تقوم بتأمين احتفالات الأخوة المسيحيين بكل يقظة، كما أشاد بدور الأجهزة التنفيذية التي عملت خلال الفترة الماضية علي تأهيل الشوارع والميادين لاستقبال الاحتفالات.

عيد الميلاد ببورسعيد

عيد الميلاد ببورسعيد

عيد الميلاد ببورسعيد

عيد الميلاد ببورسعيد

عيد الميلاد ببورسعيد

عيد الميلاد ببورسعيد

عيد الميلاد ببورسعيد

عيد الميلاد ببورسعيد

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عيد الميلاد ببورسعيد

عيد الميلاد ببورسعيد

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