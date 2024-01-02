الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: توزيع 30 ألف كرتونة سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لبحث استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال شهر رمضان المبارك، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي، والاستاذ محمد سعده رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد.

التوجيه بتوزيع 30 ألف كرتونة سلع غذائية  للأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل

وخلال الاجتماع،  وجه محافظ بورسعيد بتوزيع 30 ألف كرتونة سلع غذائية  للأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وللعاملين بالديوان العام والمديريات والاحياء بمحافظة بورسعيد، كما استعرض محافظ بورسعيد السلع الغذائية الرمضانية والاصناف التي تحتوي عليها الكرتونة، مشيرا إلى أن كرتونة السلع الغذائية تحتوي على مختلف السلع الغذائية الرمضانية التي تلبي احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك، كما أنه تم اختيار أجود أنواع السلع الغذائية والرمضانية بالكراتين التي سيتم توزيعها.

و أكد محافظ بورسعيد ان سيتم بدء توزيع 15 ألف كرتونة اعتبارا من 10 فبراير علي الأسر الأكثر احتياجا، وسيتم توزيع 15 ألف آخرى اعتبارا من 25 فبراير للعاملين بالديوان العام، والمديريات والأحياء، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير احتياجات الأسر من السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

 تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لتحديد أسعار السلع الغذائية

ووجه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة لتحديد أسعار السلع الغذائية التي تحتويها الكرتونة، وتحديد الأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل بالمحافظة ليحصلوا على دعم المحافظة من السلع الغذائية والرمضانية التي تلبي احتياجاتهم خلال الشهر المبارك.

وفي شأن آخر، التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، العاملين داخل المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد الجديد بحي المناخ، وذلك لمتابعة سير العمل في  تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وكافة أنواع الأنشطة المتعددة، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، والعميد إسلام البهنساوي مدير المركز التكنولوجي لاصدار تراخيص المحال العامة الموحد.

وهنأ محافظ بورسعيد العاملين بالمركز،  بمناسبة حصول مركز التراخيص على شهادة الجودة "الأيزو"، معربا عن فخره بالمركز والذي يعد الاول من نوعه على مستوى الجمهورية وساهم في سرعة وسهولة الخدمة.

 التشديد على تطوير الأداء في المركز التكنولوجي

وشدد محافظ بورسعيد على الاستمرار في تطوير مستوى الأداء داخل المركز،  كما أشاد بجهود العاملين داخل المركز،  وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين ودقتها،  وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد.

وأكد "محافظ بورسعيد" أن المركز مميكن بنسبة 100%  ،  ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، وتم اختيارهم وفق لأسس وشروط معينة تضمن توفير بيئة عمل مميزة وناجحة، كما تم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين، لافتا أنه تم تدريب العاملين بالمركز على أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية والحفاظ على روح التعاون والمحبة بين العاملين بالمركز،  لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد قد أعلن عن حصول مركز التراخيص على شهادة الجودة "الأيزو" خلال كلمته بالمؤتمر الذى تم عقده فى الديوان العام للمحافظة،  الأسبوع الماضي بحضور وزيرى التنمية المحلية والزراعة، على هامش افتتاح وتفقد عدد من المشروعات ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

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مواد غذائية بورسعيد الغرفة التجارية الغضبان محدودى

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