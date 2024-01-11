الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير السياحة الأردني يبحث في الفاتيكان سبل تشجيع الحج المسيحي إلى المملكة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بحث وزيرالسياحة والآثار الأردني مكرم القيسي، مع الكاردينال بيترو بارولين رئيس وزراء الفاتيكان، سبل دعم الفاتيكان للحج المسيحي إلى الأردن.


واقترح "القيسي" أن يقوم الأردن بمناسبة إعلان الفاتيكان 2025 عامًا مقدسًا والذي يأتي كل 25 عامًا، ويصادف مرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والفاتيكان، إقامة معرض ثقافي ديني في الربع الأخير من العام الجاري في الفاتيكان لتعريف الزوار بأهمية الحج المسيحي وقدسيته وبالمواقع الخمسة المعترف بها (عماد السيد المسيح في المغطس وجبل نيبو ومكاور وكنيسة سيدة الجبل وتل مار إلياس).

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وبدوره..أكد الكاردينال بارولين، على أهمية هذه المواقع وأهمية ومكانة الأردن للفاتيكان خصوصا أن المملكة هي البلد الوحيد الذي زاره 4 بابوات ابتداء من قداسة البابا بولس السادس عام 1964 تلتها زيارة قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في 2000 ثم في عام 2009 زيارة قداسة البابا بندكتس السادس وأخيرا وليس أخرا زيارة قداسة البابا فرنسيس في عام 2014.


وتأتي المباحثات على هامش حضور وزيرالسياحة والآثار الأردني يرافقه رئيس لجنة السياحة النيابية النائب مجدي اليعقوب والأمين العام للوزارة الدكتور عماد حجازين اللقاء الأسبوعي الصباحي الذي يقيمه قداسة البابا فرانسيس في قاعة البابا بولس السادس ؛ وذلك في إطار زيارة يقوم بها القيسي إلى الفاتيكان للقاء قيادات دينية للبحث في تشجيع الحج المسيحي من خلال إعلان سنة 2030 عام يوحنا المعمدان ودعوة مسيحيي العالم من الكاثوليك من خلال رسالة يصدرها قداسة البابا فرنسيس لزيارة مواقع الحج المسيحي في الأردن لارتباطها المباشر بحياة يوحنا المعمدان (يحيى بن زكريا عليهما السلام) وبالأخص موقعي المغطس ومكاور. 

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كما التقى القيسي في روما مع وزيرة السياحة الإيطالية ماريا سانتاكي، حيث أكد على ضرورة توعية الجمهور الإيطالي بأمن الأردن وبعده عن منطقة الصراع، حيث شهد التدفق السياحي الإيطالي تراجعا بسبب العدوان على غزة بعدما كان في أوجه في المواسم السياحية الأولى لعام 2023. 


وتباحث القيسي وسانتاكي حول سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتسويق المنتج السياحي للأردن في إيطاليا والتي يعد مواطنوها ثاني أكبر زوار إلى الأردن من أوروبا.

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