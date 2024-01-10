أشرف سنجر: قمة الأردن الثلاثية رسالة للتأكيد على صلابة المجتمع العربى

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية تبعث برسالة مهمة، وهي أن العمل الجماعي المشترك يؤكد صلابة المجتمع العربي.

وأضاف "سنجر" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن أهم رسالة قمة الأردن لـ أنتوني بلينكن والإدارة الأمريكية، هي أن وقف إطلاق النار أصبح أمرًا ضروريًا بعد استشهاد ما يزيد عن 22 ألف فلسطيني، وأصبح من غير المقبول عدم الحديث عن وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن إدخال المساعدات أيضًا أمر مهم جدًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قدمت أكثر من 80% من حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة بكل أنواعها وأشكالها لإبقاء هذا الشعب المناضل حيًا.