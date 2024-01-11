برئاسة فلسطين.. منظمة المرأة العربية تعقد اجتماعها الـ21 الإثنين

تعقد منظمة المرأة العربية على مدار يوميِّ الإثنين والثلاثاء المقبلين، الاجتماع العادي الحادي والعشرين لمجلسها التنفيذي، بدولة المقر بالقاهرة برئاسة فريال سالم، المستشارة بالرئاسة الفلسطينية ورئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الحالية.

يشارك في الاجتماع عضوات المجلس التنفيذي للمنظمة من وزيرات المرأة ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول الأعضاء.

وقالت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة، في تصريحٍ لها اليوم، إن فعاليات الاجتماع ستناقش مستجدات أوضاع المرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة ومقترح موضوع المؤتمر العاشر للمنظمة.

وأضافت أنها ستقوم خلال فعاليات الاجتماع عرض تقرير الإدارة العامة عن الأنشطة التي نفذتها خلال الفترة منذ ديسمبر 2022 وحتى ديسمبر 2023، مشيرة إلى أنه سيتم كذلك استعراض التقرير المالي للمنظمة عن عام 2023 وبرنامج عمل 2024 والموازنة العامة لعام 2024.