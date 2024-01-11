الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مطار العريش يستقبل طائرة إماراتية تحمل 10 أطنان من المساعدات لصالح غزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، اليوم الخميس، طائرة مساعدات إماراتية تحمل على متنها 10 أطنان من المساعدات الإنسانية، والإغاثية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال مصدر مسئول بمطار العريش- في تصريح صحفي- إنه يجري تفريغ شحنة الطائرة تمهيدًا لنقلها إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، ومن ثم إيصالها إلى قطاع غزة على متن شاحنات عبر بوابة ميناء رفح البري.

إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر

وأضاف المصدر، أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي حتى الآن بلغ 474 طائرة, من بينها 388 طائرة حملت أكثر من 12 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية بجانب 86 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية.
من جانبه قال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة: إن المساعدات تصل إلى المحافظة عبر 3 مسارات وهي: شاحنات عبر الطريق البري، ومن خلال السفن عن طريق ميناء العريش البحري، وعلى متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.

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