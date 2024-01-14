السكه الحديد: إلغاء استخراج تذاكر بدون غرامة بالقطارات لركاب المحطات التى لا يوجد بها شبابيك تذاكر





أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه اعتبارا من غد الإثنين سيتم إلغاء استخراج تذاكر بدون غرامة بالقطارات لركاب المحطات التي لا يوجد بها شبابيك تذاكر، مشيرة إلى أنه يجب عدم استقلال القطار بدون تذكرة أو ما يخول استقلال القطار من أي محطة على مستوى الشبكة ومن يتواجد بدون تذكرة بالقطار يتم تحصيل الأجرة والغرامة المقررة.

سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل

وأشارت، فى بيان لها اليوم الأحد، إلى أنه فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل، متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وتسهيلًا عليهم في الحصول على تذاكر السفر على القطارات، من خلال عدد من وكلاء البيع المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع، والتى تعمل على مدار الـ24 ساعة.

يتم استخراج تذاكر من وكلاء البيع لكل قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة



وأضافت الهيئة أنه يتم استخراج تذاكر من وكلاء البيع لكل قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة "التهوية الديناميكية- الثالثة المكيفة" بالوجهين القبلى والبحرى، بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية والحجز متاح قبل السفر بــ 14 يومًا.



وناشدت الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار حتى محطة الوصول؛ تجنبًا لدفع الغرامة موكدة أن الهيئة لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

جدير بالذكر أن القومية لسكك حديد مصر أصدرت بيانًا، أمس، قالت فيه إنها تعمل على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وفى ظل التحديث المستمر بكل قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة، وأعلنت عن تعديل تركيب قطارى 959 / 946 سياحى القاهرة / الإسماعيلية والعكس.

حيث تقرر اعتبارًا من يوم السبت الموافق 13 / 1 / 2024 تعديل تركيب قطار 959 القاهرة/ الإسماعيلية؛ ليتكون من 8 عربات ثالثة مكيفة، واعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14/ 1/ 2024 تعديل تركيب قطار 946 الإسماعيلية/ القاهرة بنفس التركيب الوارد به قطار 959 وبنفس جداولهما الحالية.

