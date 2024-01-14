الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السكه الحديد: إلغاء استخراج تذاكر بدون غرامة بالقطارات لركاب المحطات التى لا يوجد بها شبابيك تذاكر

السكة الحديد
السكة الحديد



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه اعتبارا من غد الإثنين سيتم  إلغاء استخراج تذاكر بدون غرامة بالقطارات لركاب المحطات التي لا يوجد بها شبابيك تذاكر، مشيرة إلى أنه يجب عدم استقلال القطار بدون تذكرة أو ما يخول استقلال القطار من أي محطة على مستوى الشبكة ومن يتواجد بدون تذكرة بالقطار يتم تحصيل الأجرة والغرامة المقررة.

txt

التكامل وتوطين الصناعات ركيزتا وزارة النقل لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى

سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل

وأشارت، فى بيان لها اليوم الأحد، إلى أنه فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل، متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وتسهيلًا عليهم في  الحصول على تذاكر السفر على القطارات، من خلال عدد من وكلاء البيع المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع، والتى تعمل على مدار الـ24 ساعة.

 يتم استخراج تذاكر من وكلاء البيع  لكل قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة

وأضافت الهيئة أنه يتم استخراج تذاكر من وكلاء البيع  لكل قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة "التهوية الديناميكية- الثالثة المكيفة" بالوجهين القبلى والبحرى، بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية والحجز متاح قبل السفر بــ 14 يومًا.

txt

وزارة النقل تنهى أعمال محطة بشتيل الجديدة.. والافتتاح خلال أيام (صور)


وناشدت الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار حتى محطة الوصول؛ تجنبًا لدفع الغرامة موكدة أن الهيئة لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

جدير بالذكر أن القومية لسكك حديد مصر أصدرت بيانًا، أمس، قالت فيه إنها تعمل على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وفى ظل التحديث المستمر بكل قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة، وأعلنت عن تعديل تركيب قطارى 959 / 946 سياحى القاهرة / الإسماعيلية والعكس. 
حيث تقرر اعتبارًا من يوم السبت الموافق 13 / 1 / 2024  تعديل تركيب قطار 959 القاهرة/ الإسماعيلية؛ ليتكون من  8 عربات ثالثة مكيفة، واعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14/ 1/ 2024 تعديل تركيب قطار 946 الإسماعيلية/ القاهرة  بنفس التركيب الوارد به قطار 959 وبنفس جداولهما الحالية. 
 

الهيئة القومية لسكك حديد مصر الاثنين وزارة النقل السفر مستوى الجمهورية قطارات تحيا مصر قطارات vip

مواد متعلقة

جدول مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان ذهاب وعودة

تداول 18 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

رئيس هيئة الأنفاق لـ"الدستور": 75% نسبة تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل والافتتاح أكتوبر 2024

اعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الاحمر

شركة الملاحة الوطنية تتسلم سفينة "وادى العريش" من "هانتونج" الصينية (صور)

وزير النقل: محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية تستقبل سفينة حاويات عملاقة

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

وزير النقل: مجموعة مصرية تنفذ خطين للسكك الحديدية بشرق إفريقيا

الأكثر قراءة

عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلى عن الدورى التركى (خاص)

عاجل.. 3 ملفات ساخنة فى اجتماع الأهلى بينها القائمة الإفريقية ومصير 5 لاعبين

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

"جيروزاليم بوست" تكشف نوايا نتنياهو الحقيقية في غزة.. ومصر تتعهد بالرد

بعد تصدرها التريند.. أشهر الصور للفنانة صفية العمري التي أثارت بها الجدل

علاقات جنسية ومبالغ مالية.. تفاصيل أشهر قضايا الرشوة فى 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

9 مفاجآت للمنتخبات.. هل يستوعب علام درس الحكام؟!

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة