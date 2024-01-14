الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 18 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر



اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ان  إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 18000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1045 شاحنة و460 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 582 شاحنة و448 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 463 شاحنة  و12 سيارة. 

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اعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الاحمر

ووصول 400 سيارة لميناء بورتوفيق 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما تغادر العبارة امل، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى امل، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية1 وبوسيدون اكسبريس  ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1950 طن  بضائع و280 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين اور وايلة، فيما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة  SEA WAVE1 وعلى متنها 400 سيارة بوزن 800 طن قادمة من جدة، ومغادرة السفينتين النوي اكسبريس ودرة جدة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1635 راكب بموانيها.

اعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الاحمر

جدير بالذكر ان المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر اعلن اعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية.


حيث يقوم مديرى الموانى بالمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

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لسوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء نويبع البحرى

حيث تم  إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الواحدة ظهرا امس نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 20-25 عقدة جنوبية شرقية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.
كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

 

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