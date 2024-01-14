الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان ذهاب وعودة

قطار
قطار

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد قطارات سكك حديد مصر التي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة. 

مواعيد القطارات اليوم الأحد

في التقرير التالي، ننشر مواعيد قطارات سكك حديد مصر 2024 التي توضحها هيئة السكك الحديدية للتيسير على المواطنين في معرفة موعد القطار الذي يرغبون في الحجز فيه. 

قطار رقم 934 خط " الإسكندرية - الأقصر"

محطة القيام الإسكندرية الساعة 09:10 م

محطة الوصول الأقصر الساعة 11:00 ص

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"النقل" تتعاون مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع سكك حديدية فى مصر

قطار رقم 978 خط "القااهرة - أسيوط"

محطة القيام القاهرة الساعة 06.30 ص

محطة الوصول أسيوط الساعة 12:50 م

قطار رقم 980 خط "القاهرة - أسوان"

محطة القيام القاهرة الساعة 08:00 ص

محطة الوصول أسوان الساعة 10:25 م

قطار رقم 2006 خط "القاهرة - أسوان"

محطة القيام القاهرة الساعة 05:15 م

محطة الوصول أسوان الساعة 06:00 ص

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وزير النقل: إنشاء محطات سكك حديدية جديدة وتطوير 33 ورشة قائمة

قطار رقم 2014 خط "القاهرة - أسوان"

محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 م

محطة الوصول أسوان الساعة 09:40 ص

قطار رقم 976 خط "القاهرة - الأقصر"

محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 م

محطة الوصول الأقصر الساعة 07:50 ص

قطار رقم 2008 خط " الإسكندرية - أسوان"

محطة القيام الإسكندرية الساعة 07:00 م

محطة الوصول أسوان الساعة 11:55 ص

قطار رقم 2007 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان الساعة 03:15 م

محطة الوصول القاهرة الساعة 04:05 ص

قطار رقم 2015 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان الساعة 04:00 م

محطة الوصول القاهرة الساعة 04:20 ص

قطار رقم 977 خط "الأقصر-القاهرة"

محطة القيام الأقصر الساعة 07:25 م

محطة الوصول القاهرة الساعة 05:00 ص

قطار رقم 2009 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان الساعة 06:10 م

محطة الوصول القاهرة الساعة 06:40 ص

قطار رقم 981 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان الساعة 05:30 ص

محطة الوصول القاهرة الساعة 07:35 م

قطار رقم 979 خط "أسيوط-القاهرة"

محطة القيام أسيوط الساعة 03:00 م

محطة الوصول القاهرة الساعة 09:20 م

قطار رقم 935 خط "الأقصر-الإسكندرية"

محطة القيام الأقصر الساعة 12:40 م

محطة الوصول الإسكندرية الساعة 01:05 ص.

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مواعيد قطارات اليوم الـثلاثاء على خط الإسكندرية - القاهرة - أسوان ذهاب وعوده

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