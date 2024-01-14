الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير النقل لـ الدستور: الإعلان عن عقود استثمارية جديدة بقطاع الخدمات اللوجستية خلال شهر

وزير النقل الفريق
وزير النقل الفريق كامل الوزير

أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير، أنه خلال شهر من الآن سيتم الإعلان عن عدد من المشروعات الاستثمارية بقطاع الخدمات اللوجستية تبرم وزارة النقل بشأنها عقود مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى الموانىء البحرية لإدارة وتشغيل المحطات، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى اطار جهود وزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحري، حتى يتحقق هدفنا الأكبر من جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستيات.

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نتواصل مع كبرى الشركات العاملة فى هذا القطاع لزيادة الاستثمارات

وأضاف وزير النقل فى تصريحات لـ الدستور، أننا نتواصل مع كبرى الشركات العاملة فى هذا القطاع لزيادة الاستثمارات ونسند إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في مجال تشغيل وإدارة المحطات لضمان أعلى مستوى من الكفاءة، لتدر عائد للاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن جذب الإستثمارات الأجنبية بالسوق المصرى وجذب الشركات العالمية يعنى تنشيط تجارة الترانزيت التى تدر دخل للاقتصاد الوطنى ومزيد من  العملة الصعبة وترويج للسياحة الذي يعنى مزيد من فرص العمل وتنشيط الفنادق والقرى السياحية، ما يصب فى مصلحة الاقتصاد المصري.

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وزير النقل: محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية تستقبل سفينة حاويات عملاقة

واشار وزير النقل إلى إبرام اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية يعنى تردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية وضخ استثمارات جديدة، ورفع معدلات نمو الاقتصاد وزيادة الناتج المحلى الإجمالي والدخل القومي والعمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت وخدمة التجارة الدولية وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر توفير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط ورفع تصنيف الموانىء المصرية عالميا والاستفادة من خبرات القطاع الخاص.

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