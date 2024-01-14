ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتين، بينما غادر3 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36655 طن تشمل: 8840 طن رمل و12940 طن يوريا و1100 طن مولاس و4680 طن اسمنت معبأ و9095 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19961 طن تشمل: 3005 طن خردة و3927 طن ذرة و7814 طن قمح و1560 طن حديد و3585 طن زيت طعام و70 طن عدس.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 197 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 138 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4457 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 147555 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 218991 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4769 شاحنة.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5146 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وطنطا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4558 شاحنة.

وقال اللواء بحرى أحمد عبدالمعطى حواش رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط، إن الميناء شهد العديد من الإنجازات والأحداث والمشاركات الهامة خلال عام 2023 تعد إضافة جديدة لنجاحه وتميزه بين الموانئ المصرية ودليلًا على دوره المؤثر محليًا ودوليًا، بدعم ومساندة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إلى جانب جهد أبنائه من العاملين وشركاء النجاح والمجتمع الملاحي، حيث تابع اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات على أرصفة ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة الماضية في دمياط.