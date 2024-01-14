الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا ترى الخيار العسكرى خيارًا أول فى البحر الأحمر

علق سامويل وريبرج، متحدث الخارجية الأمريكية من دبي، على تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مع خيري"، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأحد، إن الشرق الأوسط على صفيح ساخن، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تري الخيار العسكري خيارًا أول في منطقة البحر الأحمر.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع دول كثيرة في المنطقة نسقت مع دول أوروبية لتنظيم ضربات ضد جماعة الحوثيين، موضحًا أن أمريكا كانت ترسل رسائل مختلفة للحوثيين بضرورة وقف الهجمات علي الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن أمريكا نسقت ذلك مع مجلس الأمن في نيويورك عبر بيان مشترك بين أمريكا وبين 44 دولة صديقة لتأسيس تحالف دفاعي عن التجارة البحرية العالمية.