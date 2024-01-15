الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخ بالستى متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب

صاروخ بالستي
صاروخ بالستي

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الإثنين أن بيونج يانج أطلقت بنجاح صاروخا بالستيا متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب، مؤكدة بذلك معلومات قدمتها كوريا الجنوبية في اليوم السابق.

وأوضحت الوكالة أن إطلاق هذا الصاروخ الذي تقول بيونج يانج إنه مزود برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت، كان يهدف إلى "التحقق من قدرات التحليق والمناورة"، وكذلك "موثوقية محرك الوقود الصلب الجديد".

وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا الأحد، بعد أيام على إجراء بيونج يانج تدريبات بالذخيرة الحية قرب حدودها البحرية التي يسودها توتر مع جارتها الجنوبية.

وقالت رئاسة الأركان المشتركة في سيول في بيان إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق قرابة الساعة 14،55 (05،00 ت غ)"، في إشارة إلى البحر المعروف أيضا ببحر اليابان.

وقطع الصاروخ مسافة ألف كلم حسبما قال المصدر، مضيفا أن السلطات في سيول وواشنطن وطوكيو تعمل على تحليل المعطيات.

وأكدت رئاسة الأركان في سيول أنها "تدين بشدة عملية إطلاق الصاروخ الأخيرة من جانب كوريا الشمالية باعتبارها استفزازا واضحا يهدد بشكل خطير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

من جانبها أكدت قوة خفر السواحل اليابانية أن "جسما، قد يكون صاروخا بالستيا، أطلق من كوريا الشمالية"، مشيرة إلى معلومات من وزارة الدفاع اليابانية وداعية السفن إلى الاحتراس.

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