السفير الصينى بالقاهرة: بكين تنسق مع مصر بشأن غزة والبحر الأحمر

أكد السفير الصيني لدى القاهرة، لياو ليتشيانج، الأربعاء، أن العلاقات الصينية المصرية شهدت عصرًا ذهبيًا خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الصين تنسق مع مصر حول قطاع غزة وتطورات الأوضاع في البحر الأحمر.

وقال السفير الصيني لدى القاهرة، لياو ليتشيانج، اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته السفارة الصينية في القاهرة عن النتائج المثمرة لزيارة وانج سي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية الصيني لمصر والعلاقات الصينية المصرية- إن مصر والصين بينهما الكثير من التعاون.

وتابع السفير الصيني: "بين الصين والدول العربية والإفريقية شراكة قوية وصداقة عميقة، وندعم بعضنا البعض، وزيارة وزير الخارجية الصيني للقاهرة ترسل رسالة مفادها أن الصين تقف بجانب مصر".

وقال لياو ليتشيانج إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المنصب حققت مصر وضعًا مستقرًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحققت تقدمات جديدة كما حدثت قفزات كبيرة في التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال إن العلاقات المصرية الصينية شهدت عصرًا ذهبيًا في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الصيني زار مصر العديد من المرات.

وأكد لياو ليتشيانج على أن هناك تعاونًا بين مصر والجامعة العربية والصين حول الأوضاع في غزة والبحر الأحمر، موضحًا: "قمنا بتنسيق المواقف مع مصر حيال هذه المواضيع، وندعو للعدالة والإنصاف، فقد دخل العالم مرحلة اضطرابات وتغيرات متعددة الآن، وهناك حالة من عدم الاستقرار في العالم".

وأردف قائلًا: "مصر دولة عريقة وساهمت بحضارتها في حضارة البشرية بشكل عام"، مشيرًا إلى رؤية الحزب الشيوعي الصيني لتحقيق الاستقرار في العالم بأسره.

سفير مصر في بكين: مصر من أهم المقاصد السياحية للسائحين الصينيين

وكان سفير مصر في بكين، عاصم حنفي، قال في وقت سابق اليوم إن مصر أصبحت من أهم المقاصد السياحية للسائحين الصينيين.

واستعرض السفير تاريخ العلاقات بين مصر والصين وارتقائها لمرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي تطورت على مدار الأعوام الماضية فى كل المجالات، بما في ذلك مجال الطيران المدني والسياحة.

وأضاف أن عدد الرحلات المباشرة بين مصر والصين تزايد في الفترة الأخيرة، وأن مصر تربطها حاليًا خطوط طيران مباشرة بكل من بكين وشنجهاي وجوانزو وهانجو وشينجدو، ما جعل الصين أكبر محطة لمصر للطيران في آسيا.