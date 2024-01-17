الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفير الصينى بالقاهرة: بكين تنسق مع مصر بشأن غزة والبحر الأحمر

صورة من المؤتمر
صورة من المؤتمر

أكد السفير الصيني لدى القاهرة، لياو ليتشيانج، الأربعاء، أن العلاقات الصينية المصرية شهدت عصرًا ذهبيًا خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الصين تنسق مع مصر حول قطاع غزة وتطورات الأوضاع في البحر الأحمر.

وقال السفير الصيني لدى القاهرة، لياو ليتشيانج، اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته السفارة الصينية في القاهرة عن النتائج المثمرة لزيارة وانج سي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية الصيني لمصر والعلاقات الصينية المصرية- إن مصر والصين بينهما الكثير من التعاون.

وتابع السفير الصيني: "بين الصين والدول العربية والإفريقية شراكة قوية وصداقة عميقة، وندعم بعضنا البعض، وزيارة وزير الخارجية الصيني للقاهرة ترسل رسالة مفادها أن الصين تقف بجانب مصر".

وقال لياو ليتشيانج إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المنصب حققت مصر وضعًا مستقرًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحققت تقدمات جديدة كما حدثت قفزات كبيرة في التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال إن العلاقات المصرية الصينية شهدت عصرًا ذهبيًا في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الصيني زار مصر العديد من المرات.

وأكد لياو ليتشيانج على أن هناك تعاونًا بين مصر والجامعة العربية والصين حول الأوضاع في غزة والبحر الأحمر، موضحًا: "قمنا بتنسيق المواقف مع مصر حيال هذه المواضيع، وندعو للعدالة والإنصاف، فقد دخل العالم مرحلة اضطرابات وتغيرات متعددة الآن، وهناك حالة من عدم الاستقرار في العالم".

وأردف قائلًا: "مصر دولة عريقة وساهمت بحضارتها في حضارة البشرية بشكل عام"، مشيرًا إلى رؤية الحزب الشيوعي الصيني لتحقيق الاستقرار في العالم بأسره.

txt

حنان عمار: لقاء الرئيس السيسى ووزير خارجية الصين يؤكد دور مصر الريادى بالمنطقة

سفير مصر في بكين: مصر من أهم المقاصد السياحية للسائحين الصينيين

وكان سفير مصر في بكين، عاصم حنفي، قال في وقت سابق اليوم إن مصر أصبحت من أهم المقاصد السياحية للسائحين الصينيين.

واستعرض السفير تاريخ العلاقات بين مصر والصين وارتقائها لمرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي تطورت على مدار الأعوام الماضية فى كل المجالات، بما في ذلك مجال الطيران المدني والسياحة.

وأضاف أن عدد الرحلات المباشرة بين مصر والصين تزايد في الفترة الأخيرة، وأن مصر تربطها حاليًا خطوط طيران مباشرة بكل من بكين وشنجهاي وجوانزو وهانجو وشينجدو، ما جعل الصين أكبر محطة لمصر للطيران في آسيا.

txt

برلماني: لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الصيني تأكيد لدور مصر المحوري في استقرار المنطقة

السفير الصيني لدي القاهرة العلاقات الصينية المصرية الصين مصر غزة البحر الاحمر السيسي لياو ليتشيانج

الأكثر قراءة

كواليس وأسرار.. مصر تقود مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب فى غزة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

ضبط مديرة شركة سياحة شهيرة فى الدقى

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

"الفئران" تهدد "الذهب الأصفر" في كفر الشيخ.. وتحرك عاجل لمواجهة الخطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف شكلت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضربة قوية؟

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟