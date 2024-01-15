الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

أرشيفية
أرشيفية

أصيب، اليوم الإثنين، أربعة مواطنين برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مدينة نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بإصابة أربعة مواطنين برصاص الاحتلال والشظايا، أحدهم في الرأس (15 عامًا)، والآخر (71 عامًا) في البطن، وطفل (9 سنوات) بشظايا في الرأس، وأخرى (27 عامًا) بشظايا في الظهر، خلال اقتحام قوات الاحتلال حي المخفية في مدينة نابلس، وجرى نقلهم جميعًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وأكدت الوكالة الرسمية الفلسطينية أن قوات إسرئيلية خاصة اقتحمت حي المخفية وحاصرت بناية الشامي، واعتقلت الشاب عبدالشامي، قبل انسحابها من المنطقة.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 55 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة من الخليل، وطفلان، وأسرى سابقون خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة نابلس شمالًا، حيث جرى اعتقال 25 طالبًا من حرم جامعة النجاح الوطنية، والتي شهدت اقتحامًا واسعًا، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، جنين، رام الله، طوباس، والقدس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين الفلسطينيين.

كانت قوات الاحتلال اقتحمت منازل الأسرى نائل البرغوثي، ومراد البرغوثي، وربيع البرغوثي، في بلدة كوبر/ رام الله وفتشتها وخربت محتوياتها، ومصادرة مركبتين لعائلتي الأسيرين نائل وربيع، إلى جانب مصادرة أموال.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من (5930)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

تأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق في إطار العدوان الشامل والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر الماضي، والتي استهدفت كل الفئات، ومنها الطلبة في مختلف الجامعات الفلسطينية.

مدينة نابلس رصاص الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال

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