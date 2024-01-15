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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق: تسجيل 142 هزة أرضية في البلاد خلال 2023

هزة أرضية
هزة أرضية

كشفت السلطات العراقية، اليوم تسجيل 142 هزة ارضية داخل البلاد.

وقالت هيئة الأنواء الجوية العراقية في بيان، إن عدد الهزات الأرضية الكلي المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية خلال عام 2023، هي 311 هزة أرضية تراوحت قوتها بین (1-5.2) درجة، في حين بلغت أعماقها البؤرية بين (2-34) كم.

الأحداث الزلزالية داخل العراق

وتابعت أن عدد الأحداث الزلزالية داخل العراق بلغ 142 في حين تم تسجيل 115 زلزال داخل إيران، وتم تسجيل 29 في تركيا، و8 في سوريا و16 على الحدود العراقية – الإيرانية و1 على الحدود العراقية التركية"، موضحاً أن "النشاط تركز بشكل واضح في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية وتحديداً بالقرب من الشريط الحدودي العراقي الإيراني في مناطق جنوب – وجنوب شرق دربنديخان، وشرق كلار السليمانية، وخانقين ومندلي ديالى وقضاء بدرة واسط ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل مع تسجيل هزات أرضية في المناطق قريبة ومجاورة للعراق منها تركيا وإيران وسوريا وبقوة متفاوتة من منطقة لأخرى.

 

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تعرض محافظة السليمانية لأكبر عدد من الزلزال

وتابعت ان محافظة السليمانية تصدرت بأكبر عدد من الأحداث الزلزالية لعام 2023 حيث بلغ 31 هزة، ثم تلتها محافظة ديالى بـ (23) هزة، بعدها محافظة نينوى (20) هزة، ثم محافظة ميسان (14) هزة، بينما محافظة

كركوك (13) هزة، تليها محافظة دهوك (12) هزة ومحافظة أربیل (11) هزة وثم محافظة واسط (9) هزات بعدها محافظة البصرة بـ 4 هزات، ثم محافظة صلاح الدین 2 واخيرًا محافظات بغداد والانبار والديوانية لكل منهم هزة واحدة

كان العراق قد تعرض لزلزال في مارس عام 2001، هو الأقوى بحسب سجلات الرصد البيئي حيث بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، ووقع عند مناطق البلاد الجنوبية في ذي قار وميسان بالقرب من الحدود الإيرانية لكنه لم يسفر عن وقوع خسائر كبيرة.

 

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