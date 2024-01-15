السلطات العراقية تنفى دخول أى قوات إضافية أجنبية إلى العراق

نفت السلطات العراقية ، اليوم الإثنين، دخول أي قوات إضافية أجنبية إلى العراق.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني، اللواء تحسين الخفاجي، إن اجتماعًا أمنيًا عقد عبر دائرة تليفزيونية ضمت قيادات العمليات والشرطة في خمس محافظات، ركزت على ملاحقة التنظيمات الإرهابية وتأمين زيارة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام)، وتقديم جميع الإمكانات بما يضمن انسيابية في دخول وخروج الزائرين. حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

من جانب آخر، نفى رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي الأنباء التي تحدثت عن دخول قوات إضافية من التحالف الدولي إلى العراق، مؤكدًا عدم حاجة العراق إلى أي قوات أجنبية، كما أن وجود التحالف الدولي يقتصر على تقديم المشورة والتدريب والمعلومة الأمنية.

وأشار إلى قرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين العراق والتحالف الدولي الذي يتضمن أحد جزئياته جدولة الانسحاب للتحالف من العراق وإعادة النظر بطبيعة العلاقة بشكل عام، مبينًا أن هنالك رؤية للذهاب إلى عقد مذكرات ثنائية واتفاقات بين العراق وبعض من دول التحالف ذات العلاقة بشأن التسليح والتدريب وتبادل المعلومات.

وزارة الدفاع الأمريكية

وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن عن أنها لا تعتزم سحب قواتها من العراق، رغم إعلان العراق عن أنه بدأ عملية لإنهاء مهمة التحالف الدولي بأراضيه.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إنها لا تخطط حاليا لسحب قواتها البالغ عددها نحو 2500 جندي من العراق.

وأعلن العراق انتصاره على التنظيم أواخر عام 2017، لكنه لا يزال يحتفظ ببعض الخلايا في مناطق نائية وبعيدة في شمال البلاد، تشنّ بين حين وآخر هجمات ضد الجيش والقوات الأمنية.

وفي أواخر عام 2021 أعلن العراق عن انتهاء المهمّة "القتالية" للتحالف، وتحوّلها إلى مهام "استشارية".

وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق، ونحو 900 في سوريا، في إطار هذا التحالف.