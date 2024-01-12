الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. بيان عاجل من "الدفاع السعودية" بعد قصف أمريكا وبريطانيا لليمن

تركي المالكي
تركي المالكي

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، قوله إنه لا صحة لما يتداول عن وصول قوات أجنبية لقاعدة الملك فهد، وفقا للعربية.

وقصف الجيشان الأمريكي والبريطاني، منذ قليل، أكثر من عشرة مواقع يستخدمها الحوثيون في ضربة انتقامية واسعة النطاق باستخدام صواريخ توماهوك التي تطلقها السفن الحربية والطائرات المقاتلة، حسبما قال العديد من المسؤولين الأمريكيين لوكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف المسؤولون أن الأهداف العسكرية شملت مراكز لوجستية وأنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الأسلحة.

وتمثل هذه الضربات أول رد عسكري أمريكي ضد الحوثيين على حملة متواصلة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على السفن التجارية منذ بداية الحرب في إسرائيل.

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