الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسباب الضربات العسكرية الباكستانية ضد محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية

قصف
قصف

كشفت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، عن تنفيذ ضربات عسكرية ضد جماعات مسلحة مناهضة لإسلام آباد داخل إيران

وقالت الخارجية الباكستانية، في بيان: “نفذت باكستان هذا الصباح سلسلة من الضربات العسكرية الدقيقة عالية التنسيق والموجهة على وجه التحديد ضد مخابئ الإرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية”. 

وأوضح البيان أن عددا من "الإرهابيين" قتلوا خلال العملية التي استندت إلى معلومات استخباراتية.

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انتهاك ايران المجال الجوي الباكستاني

وفي وقت سابق قد وجهت باكستان تحذيرا لإيران من "عواقب وخيمة" بعد أن انتهكت طهران المجال الجوي الباكستاني، ما أسفر عن مقتل باكستانيين اثنين وإصابة آخرين، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أمس.

ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية عن المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، قولها في بيان،إن باكستان تدين بشدة انتهاك إيران غير المبرر لمجالها الجوي، والذي أدى إلى مقتل طفلين بريئين وإصابة ثلاث فتيات.

الضربات الإيرانية داخل باكستان

وأسفرت الضربات الإيرانية داخل باكستان المجاورة، عن تدمير قاعدتين تستخدمهما جماعة "جيش العدل" الإسلامية المتشددة، حسبما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وانتقدت باكستان وقوع الهجوم على الرغم من أن هناك عدة قنوات اتصال بين البلدين. واستدعي القائم بالأعمال الإيراني إلى الوزارة احتجاجا على ذلك.

مناورات بحرية مشتركة

وفي الأشهر الماضية، بدأت إيران مشاريع مشتركة مع باكستان المسلحة نوويا ومؤخرا هذا الأسبوع، أجرى البلدان مناورات بحرية مشتركة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وكانت جماعة "جيش العدل"، وهي جماعة سنية، قد أعلنت في الماضي مسؤوليتها عن عدة هجمات في جنوب شرق إيران حيث تقاتل من أجل استقلال محافظة سيستان وبلوشستان المضطربة.

وتصنف كل من الولايات المتحدة وإيران جماعة "جيش العدل" منظمة إرهابية. ويتردد أن الجماعة المسلحة لديها عمليات كبيرة في باكستان، التي تقع على الحدود مع محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

الحرس الثوري الإيراني

وألقت جماعة "جيش العدل" باللوم على الحرس الثوري الإيراني في الضربات. وشاركت ست طائرات مسيرة وعدة صواريخ على الأقل في الهجوم الذي وقع في المنطقة الحدودية الجبلية، وفقا لبيان صادر عن الجماعة المسلحة على تليجرام.

وقالت جماعة "جيش العدل" إن الضحايا من أقارب أعضاء في الجماعة وإن الضربة ألحقت أضرارا بعدة منازل.

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