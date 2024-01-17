الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيران: هجمات "حزب الله" ستتوقف بمجرد تراجع إسرائيل عن غزة

وزير الخارجية الايراني
وزير الخارجية الايراني

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، خلال جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي في  دافوس بسويسرا.

أضاف عبد اللهيان أنه إذا انتهى الصراع في غزة، فإن الهجمات الأخرى في المنطقة ستتوقف أيضًا.

المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 

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منتدى دافوس يدعو لتبني نهج جديد في التعامل مع النمو الاقتصادي

وقال الوزير الإيراني: "إذا توقفت الإبادة الجماعية في غزة، فسيؤدي ذلك إلى انتهاء الأزمات والهجمات الأخرى في المنطقة".

وأكد أن زعيم حزب الله أبلغه أن هجماتهم ستتوقف إذا أوقفت إسرائيل هجماتها على حماس في غزة. 

وقال الوزير الإيراني لشبكة “CNN” إنه أجرى محادثات مرتين مع نصر الله خلال المئة يوم الماضية.

أضاف عبد اللهيان أن الأمن البحري وسلامة الشحن في البحر الأحمر وخليج عمان والخليج الفارسي مهمان لإيران المصدرة للنفط، زاعماً أن إيران لديها معلومات تفيد بأن اليمنيين والسعوديين يقتربون من "اتفاق سلام حقيقي وموضوعي".

وفي وقت متأخر الثلاثاء، بدأت القوات الإسرائيلية بالتحرك نحو المستشفى، ما دفع حشودًا من الناس إلى الفرار. 

وأظهرت مقاطع فيديو متعددة من المشاهد أشخاصًا يحملون أغراضهم ومتعلقات شخصية أخرى وهم في طريقهم للخروج من المجمع.

الخارجية الإيرانية إيران دافوس عبد اللهيان سويسرا

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