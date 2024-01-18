الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الرقب" يكشف لـ"الدستور" مخطط الاحتلال وأسباب استمرار الحرب لعام 2025

أيمن الرقب أستاذ
أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس

قال أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن قبل تصريحات نتنياهو حول استمرار الحرب لعام 2025 المقبل، كان قد أعلن وزير الحرب للاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت في تصريحات سابقة، أن عام 2024 هو عام انتهاء الحرب وأيضًا عام الانتصار. 

وأشار الرقب إلى أنه بالتأكيد عندما يتحدث المسؤولون الإسرائيليون حول مدة استمرار الحرب فقد يستمر العام الجاري بأكمله هو عام الحرب، وانتهاء مع بداية عام 2025، وهذا هو الأمر الأهم بالنسبة لنتنياهو، أن استمرار الحرب في عام 2025 له علاقة بالانتخابات الإسرائيلية مطلع عام 2026 وبالتالي هو معنى بأن عام 2025 هو عام انتهاء الحرب.

الانتخابات الإسرائيلية وعدم تقديم الاستقالة 

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وأضاف “الرقب”، في تصريحات لـ"الدستور"، أن نتنياهو سوف يتحجج بالحرب وأنها لازالت مستمرة وبالتالي لايجوز استقالته أو تقديم الاستقالة وبالتالي يحدد التواريخ التي يستطيع من خلالها أن يبقى في الحكومة وأن يحافظ على كرسي رئيس الوزراء.

سيناريوهات وتغييرات بارزة 

وأوضح أن هناك العديد من الأمور التي ستتغير وهو قدرة المقاومة على آلام الاحتلال بشكل كبير وإيذائه، والأمر الثاني هو صمود الشعب الفلسطيني وقدرته على تحمل كل ذلك بشكل أو بأخر، والأمر الثالث هو الجهود العربية والدولية لوقف الحرب في في قطاع غزة، كما أن هذه المتغييرات مهمة جدا والمتغير الأخير هو الانتخابات الأمريكية التي ستجري في نوفمبر المقبل ونهاية العام الجاري، كما أنه إذا فشل بايدن في حسم الانتخابات فأنهم سيوافقوا على وقف إطلاق النار بأمر من الأمريكان، وبالتالي سيكون قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.

وأكد الرقب، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال لرؤساء المجالس المحلية من البلدات القريبة من غزة يوم الثلاثاء أنه يتوقع أن تمتد الحرب ضد حماس حتى عام 2025.

وفقا لتقرير “القناة 12 ”، كشف مصدر تفاصيل الاجتماع، الذي عقد في مقر القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي في بئر السبع وحضره وزراء آخرون في مجلس الوزراء الأمني، حيث قال نتنياهو لرؤساء المجلس إنه وفقا للتقييم الحالي، قد تستمر الحرب في العام المقبل. 

نتنياهو إسرائيل الحرب وزير الحرب غزة

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