الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تراجع الأسهم الباكستانية بسبب الضربات العسكرية المتبادلة مع إيران

الأسهم الباكستانية
الأسهم الباكستانية

خسائر كبيرة في أسعار الأسهم الباكستانية أثناء تعاملات، اليوم الخميس، بأعلى معدل منذ 26 ديسمبر الماضي على خلفية قصف الطائرات الباكستانية لما قالت باكستان إنها عناصر داخل  إيران.

المؤشر الرئيسي للبورصة الباكستانية تراجع في بداية التعاملات

وكشفت وكالة بلومبرج للأنباء، عن أن المؤشر الرئيسي للبورصة الباكستانية تراجع في بداية التعاملات بنسبة 1.6% قبل أن يقلص خسائره ويتراجع بنسبة 0.7% فقط في ختام التعاملات.

وساهمت شركة النفط الباكستانية باكستان بتروليوم بأكبر نسبة من التراجع بعد انخفاض سهمها بنسبة 2.9% في حين تراجع سهم شركة باكستان توباكو للسجائر بنسبة 6.8%.

تراجع  أسعار 70 سهمًا 

ومن بين 100 سهم مدرجة على المؤشر الرئيسي، تراجعت  أسعار 70 سهمًا وارتفعت أسعار 11 سهمًا فقط واستقرت أسعار باقي الأسهم.

وقال سنا توفيق المحلل الاقتصادي لدى شركة عارف حبيب بمدينة كراتشي الباكستانية، إن تراجع الأسهم جاء على خلفية التوتر الجيوسياسي بين باكستان وإيران، وسيستمر التراجع  حتى يتلاشى التوتر ويزول الغموض.

 

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مصادر باكستانية: ضرب 6 أهداف داخل 3 مواقع بعمق 50 كيلومترًا داخل إيران

 

وفي وقت سابق اليوم، وجهت باكستان تحذيرًا لإيران من "عواقب وخيمة" بعد أن انتهكت طهران المجال الجوي الباكستاني، ما أسفر عن مقتل باكستانيين اثنين وإصابة آخرين، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أمس.

باكستان تدين بشدة انتهاك إيران لمجالها الجوي

ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية عن المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، قولها في بيان، إن باكستان تدين بشدة انتهاك إيران غير المبرر لمجالها الجوي، والذي أدى إلى مقتل طفلين بريئين وإصابة ثلاث فتيات.

وانتقدت باكستان وقوع الهجوم على الرغم من أن هناك عدة قنوات اتصال بين البلدين. واستدعي القائم بالأعمال الإيراني إلى الوزارة احتجاجًا على ذلك.

جماعة جيش العدل

وكانت جماعة "جيش العدل"، وهي جماعة سنية، قد أعلنت في الماضي مسئوليتها عن عدة هجمات في جنوب شرق إيران حيث تقاتل من أجل استقلال محافظة سيستان وبلوشستان المضطربة.

وتصنف كل من الولايات المتحدة وإيران جماعة "جيش العدل" منظمة إرهابية. ويتردد أن الجماعة المسلحة لديها عمليات كبيرة في باكستان، التي تقع على الحدود مع محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

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