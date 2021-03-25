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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.4%

الخميس 25/مارس/2021 - 02:37 م
جريدة الدستور
وكالات
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أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.4%، أي ما يعادل 181 نقطة، وأقفل عند مستوى 45726 نقطة.

وبلغ حجم الأسهم المتداولة 292.487.850 سهمًا، ضمت أسهم 351 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 160 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 173 شركة، واستقرت قيمة أسهم 18 شركة.

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