الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.4%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.4%، أي ما يعادل 181 نقطة، وأقفل عند مستوى 45726 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 292.487.850 سهمًا، ضمت أسهم 351 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 160 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 173 شركة، واستقرت قيمة أسهم 18 شركة.