الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الكنيسة الأرمنية فى فلسطين تبدأ إحياء عيد الميلاد المجيد

الكنيسة الأرمنية
الكنيسة الأرمنية في فلسطين

تبدأ الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، التي تسير حسب التقويم الأرمني في فلسطين، اليوم الخميس، إحياء شعائرها الدينية، بعيد الميلاد المجيد.

وسيصار على بلاط ساحة المهد عند الظهيرة، استقبال لموكب بطريرك الأرمن الأرثوذكس في القدس وسائر الأراضي المقدسة، نورهانمانوغيان حسب الستاتيكو المتبع، من القائم بأعمال محافظ بيت لحم محمد طه، ورئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، ومدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد حقوقي محمد أبوالرب، وقائد بيت لحم العميد ناضر عمر وأبناء الرعية، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وبهذا سيكون ختام أعياد الميلاد المجيدة بعد التقويمين الغربي والشرقي.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة محافظة بيت لحم المقدم سامر أبوسرور، إنه حسب الخطة الأمنية تم منذ الصباح الباكر نشر عدد من أفراد الشرطة عند دوار العمل الكاثوليكي، وعلى امتداد شارعي النجمة ورأس أفطيس وساحة المهد، لتنظيم وصول الموكب.

 

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قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنين من قرية دير غسانة شمال غرب رام الله.

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين نصر البرغوثي، ومعتصم نصر إسماعيل مسحل، 24 عامًا، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت، بعد منتصف الليلة، المواطن أحمد زهير الريماوي، بعد دهم بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

رفح جنوب قطاع غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 19 فلسطينيًا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي قبيل منتصف الليلة لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن الجيش الإسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا لعائلة الزاملي شرق رفح، ما أدى لاستشهاد 19 شخصًا على الأقل.

ومساء أمس الأربعاء، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف للطيران الإسرائيلي ومدفعيته لجنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

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الكنيسة الأرمنية فى فلسطين تبدأ إحياء عيد الميلاد المجيد

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