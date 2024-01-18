اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

استُشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنطقة عبسان شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية، سُمع دوي انفجارات عنيفة هزت محيط بيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع، دون ورود أي معلومات عن إصابات.

كما قصفت طائرات الاحتلال مبنى تابعًا للجامعة الإسلامية في مدينة غزة، ما أدى إلى تضرره بشكل كبير.

وبعد منتصف الليلة، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا مأهولًا لعائلة الزاملي في حي الجنينة في رفح شرق رفح، ما أدى إلى ارتقاء 16 شهيدًا على الأقل.

سلسلة غارات على مناطق متفرقة من القطاع

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة من القطاع، خاصة شرقي محافظة خان يونس والنصيرات وجباليا والمغازي ورفح، تخللتها انفجارات وسط مدينة خان يونس.

فيما تواصل مدفعية الاحتلال قصف مناطق جنوب قطاع غزة ووسطها وشمالها، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وجرى انتشال جثامين 12 شهيدًا إلى مجمع ناصر الطبي، جراء القصف المتواصل جنوب القطاع.

الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت

ولليوم السابع على التوالي، يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وهذه هي المرة السابعة، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، علمًا بأن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية، ونقص الوقود بسبب الحصار، أديا إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 24448 شهيدًا، و61504 مصابين، فيما لا يزال الآلاف من المفقودين تحت الأنقاض.