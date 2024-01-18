رئيس دولة الاحتلال: فقدنا الثقة فى السلام.. وجيراننا يمجدون الإرهاب

قال رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إن الإسرائيليين غير قادرين على التفكير في عملية سلام مع الفلسطينيين في الوقت الحالي، وفقًا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

حرب غزة

وأضاف هرتسوغ، خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "لا أحد في كامل قواه العقلية مستعد الآن للتفكير في الحل الصحيح لاتفاقيات السلام، والجميع يريد أن يعرف أنه لن يتعرض لهجوم بنفس الطريقة من الشمال أو الجنوب أو الشرق".

وتابع: "لقد فقدت إسرائيل الثقة في عمليات السلام لأنها ترى أن جيرانها يمجدون الإرهاب"، وفق زعمه.

واستطرد: "على العالم أن يواجه الأمر بصراحة، هناك إمبراطورية شر تنطلق من إيران"، مضيفًا أن مثل هذه الأنشطة "تقوض أي عملية سلام وأي استقرار في العالم"، على حد زعمه.

مستقبل غزة

وقال هرتسوغ "إنه يجب اقتلاع حركة حماس من جذورها لتمكين مستقبل أفضل للفلسطينيين الذين هم جيراننا، وإسرائيل تناضل أيضًا من أجل العالم الحر بأكمله، وأن أوروبا والولايات المتحدة هما التاليان".

وعندما سُئل عن اليوم التالي للحرب، قال هرتسوغ إنه يتصور "تحالفًا من الدول المستعدة للالتزام بإعادة بناء غزة بطريقة تتيح سلامة الإسرائيليين والفلسطينيين، ومستقبلًا مختلفًا لغزة، سيتكون من قوى غربية قوية وقوى إقليمية قوية، في حوار مع سكان غزة والسلطة الفلسطينية".

هيئة الأسرى: الاحتلال يستخدم القوة المفرطة والتنكيل

وسبق وقالت هيئة شئون الأسرى الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم القوة المفرطة والضرب والتنكيل بحق الشبان خلال عملية اعتقالهم.

وأوضحت، في بيان صحفي، اليوم، أن الاحتلال يرتكب يوميًا انتهاكات وأساليب تعذيب بحق الشبان، سواء عند اعتقالهم أو احتجازهم داخل السجون، ما يشكل وصمة عار بحق المؤسسات الدولية والإنسانية التي تعجز عن تأمين الحماية لهم.