الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تمرد داخل جيش الاحتلال.. الجنود يرفضون مواصلة الحرب في غزة

غزة
غزة

كشف تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن هناك حالة من الرفض الكبير في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة حرب غزة، بعد ما تجاوزت الـ100 يوم، لاسيما مع انهيار الحالة المعنوية والنفسية للجنود.

حرب غزة 

وأشار التقرير، إلى أن الحرب ضد غزة لا تشبه أي شيء شهدته إسرائيل على الإطلاق،  وأن رسالة السياسيين الإسرائيليين بأن بإمكان القوات مواصلة القتال دون نهاية في الأفق؛ هي "رسالة غير صحيحة وخطيرة".

ولفت إلى أنه "بعد أكثر من مائة يوم من قتال حماس، هناك ظاهرة واحدة لا تحظى بالاهتمام الكافي من الرأي العام، وهي العبء الهائل المستمر الذي يتحمله الجنود المقاتلون، وفي بعض الوحدات القتالية، يكون عدد الجنود الذين انسحبوا؛ بسبب مشاكل عقلية أعلى من أو يساوي عدد الجنود الذين أصيبوا في المعركة".

txt

صندوق الاستثمار الفلسطينى يعلن تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية فى قطاع غزة

قوة حماس 

وتابع "تختلف الحرب في قطاع غزة عن أي شيء شهدته قوات الدفاع الإسرائيلية، وفي العديد من النواحي، لم يواجه الجيش وجنوده مثل هذا العبء منذ حرب لبنان الأولى في عام 1982. ولم تبدأ تلك الحرب بمثل هذه الصدمة العظيمة الناجمة عن مثل هذا الفشل الضخم، كما حدث في الحرب الحالية".

ونوه بأن "المواجهة الحالية غير عادية من حيث عدد الضحايا المرتفع نسبيًا، وفي طبيعة القتال، الذي يدور في مناطق مكتظة بالسكان، وبعضها يجري تحت الأرض".

txt

الولايات المتحدة تبحث عن "بديل نتنياهو".. ومخطط لإعمار غزة

الجنود رافضون لاستكمال الحرب

وفي لواء المظليين الاحتياطي 55، كانت هناك رسالة أرسلها المقاتلون إلى قائد سريتهم، يطلبون فيها البقاء في غزة حتى تحقيق النصر، ولكن في سرايا وكتائب أخرى في ذلك اللواء، هناك أجواء مختلفة، حيث يعتقد العديد من الجنود أنهم قاموا بواجبهم على أكمل وجه، لكن لم يعد هناك أي مبرر لتركهم أكثر من 100 يوم متواصل في غزة، بحسب تقرير الصحيفة الإسرائيلية.

التقرير أشار إلى أن "قرار استدعاء جنود الاحتياط قابله المواطنون الاسرائيليون في البداية بالفرحة ولكن الان هناك الكثير من الجنود الذين حصلوا على اجازات لم يعودوا للميدان".

ولفت إلى أن الكثير من الجنود يعانون من قسوة قيادات الجيش الذين يرفضون منحهم اجازات،  خارج قطاع غزة أو في قواعد الجيش الإسرائيلي، وفي ديسمبر، ذكرت صحيفة هآرتس أن أهالي الجنود في لواء المظليين المجندين كانوا غاضبين لأن هذا اللواء يوفر اتصالًا أقل بين الجنود وأولياء الأمور مقارنة بالألوية الأخرى.

وبحسب التقرير، فإن "هذه الظواهر تكررت في الأسابيع الأخيرة، في بعض كتائب المظليين وفي لواء المغاوير. ولا يتلقى الآباء المعنيون معلومات منتظمة، ولا يكاد يكون هناك اتصالًا هاتفيًا مع الجنود - حتى بشكل غير مباشر، من خلال وحداتهم. كما لم تكن هناك أي أوراق. وكان أقصى ما يحصل عليه الجنود هو بعض فترات الراحة".

الجيش ​الجيش الإسرائيلي صحيفة هآرتس الاسرائيلية انسحاب جنود الإحتلال صراخ جنود الاحتلال حرب غزة

مواد متعلقة

لمعرفة ما يحدث بين الاحتلال وحماس.. مسؤل بالبيت الأبيض لإسرائيل: أعيدوا الكهرباء والإنترنت

بعد ضربات متبادلة.. ماذا يحدث بين باكستان وايران؟ (القصة الكاملة)

انهيار الطبقة المتوسطة وزيادة ضريبة الصحة.. ميزانية 2024 تثير مخاوف الإسرائيليين

تقرير أمريكي: نتنياهو يخاطر بشن حرب عالمية ثالثة لانقاذ مستقبله السياسي

صحيفة فرنسية: المدنيون في غزة يتعرضون لحملات اعتقال مهينة على يد الاحتلال

تايمز أوف إسرائيل تكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة

الولايات المتحدة تبحث عن "بديل نتنياهو".. ومخطط لإعمار غزة

نيويورك تايمز: حملة بايدن تكثف جهودها وتجمع تبرعات بـ97 مليون دولار

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من رئيس مصلحة الضرائب بشأن منظومة "الإيصال الإلكتروني"

أمطار غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات

سقوط محامٍ من الدور الأول بمحكمة في المنصورة

تمرد داخل جيش الاحتلال.. الجنود يرفضون مواصلة الحرب في غزة

يسرا في جولة سياحية بمعبد إدفو.. تفاصيل "ساعة ونصف مبهرة" (خاص)

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس

مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة فى جنوب لبنان

بسبب العدوان الإسرائيلى.. ارتفاع حاد فى مؤشر الأسعار خلال 2023 فى فلسطين