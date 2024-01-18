بعد ضربات متبادلة.. ماذا يحدث بين باكستان وايران؟ (القصة الكاملة)

شنت كل من باكستان وإيران ضربات على أراضي كل منهما في تصعيد غير مسبوق للأعمال العدائية بين الجارتين، في وقت تصاعدت فيه التوترات بشكل حاد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه بينما يقول محللون ان هذه الأعمال العدائية بين الجانبين نتيجة لحرب غزة.

ماذا حدث؟

ووفقا لما نقلته الشبكة الامريكية" سي ان ان"، تشترك الدولتان" باكستان وايران" في حدود مضطربة تمتد حوالي 900 كيلومتر (560 ميلًا)، مع مقاطعة بلوشستان الباكستانية من جهة، ومقاطعة سيستان وبلوشستان الإيرانية من جهة أخرى.

وتقاتل الدولتان منذ فترة طويلة المسلحين في منطقة بلوش المضطربة على طول الحدود. ولكن في حين أن البلدين يشتركان في عدو انفصالي مشترك، فمن غير المعتاد أن يهاجم أي من الجانبين المسلحين على أراضي الطرف الآخر.

وتأتي الضربات الأخيرة في الوقت الذي يشن فيه حلفاء إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط هجمات على القوات الإسرائيلية وحلفائها على خلفية الحرب في غزة.

الطلقة الأولى التي أشعلت الأحداث

وبدأت الطلقة الأولى في هذا التسلسل السريع للأحداث يوم الثلاثاء عندما شنت إيران ضربات على إقليم بلوشستان الباكستاني، مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة عدة آخرين، وفقًا للسلطات الباكستانية.

وزعمت إيران أنها "استهدفت الإرهابيين الإيرانيين فقط على الأراضي الباكستانية" ولم يتم استهداف أي مواطن باكستاني، لكن الهجوم أثار غضب باكستان التي وصفت الهجوم بأنه "انتهاك فاضح للقانون الدولي وروح العلاقات الثنائية بين باكستان وإيران".

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، إنها استهدفت معاقل جماعة جيش العدل السنية المتشددة، المعروفة في إيران باسم جيش الظلم، وتنشط الجماعة الانفصالية المسلحة على جانبي الحدود الإيرانية الباكستانية، وأعلنت في السابق مسؤوليتها عن هجمات ضد أهداف إيرانية. وهدفها النهائي هو استقلال إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني، وباكستان المسلحة نوويًا ذات أغلبية سنية في حين أن إيران تتألف من الشيعة.

وردت باكستان بعد يومين بما أسمته "سلسلة من الضربات العسكرية الدقيقة والمنسقة للغاية" على عدة مخابئ للانفصاليين المزعومين في سيستان وبلوشستان.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في إعلانها عن الضربات اليوم الخميس، إن عددا من المسلحين قتلوا. وقالت السلطات الإيرانية إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في سلسلة من الانفجارات – ثلاث نساء وأربعة أطفال.

وقالت باكستان إنها اشتكت لسنوات من أن المقاتلين الانفصاليين لديهم "ملاذات آمنة وملاذات آمنة" في إيران، واضطرت إلى تولي زمام الأمور بنفسها بعد الضربات التي وقعت يوم الخميس.

لماذا التصعيد الآن؟

قالت "سي إن إن": إن النضال الذي تخوضه باكستان وإيران ضد الانفصاليين الذين ينشطون على جانبي حدود كل منهما ليس جديدا، ووقعت اشتباكات مميتة على طول الحدود المضطربة بانتظام على مر السنين. وفي الشهر الماضي فقط، اتهمت إيران مسلحي جيش العدل باقتحام مركز للشرطة في سيستان وبلوشستان، مما أدى إلى مقتل 11 ضابط شرطة إيراني، بحسب تسنيم.

ومع ذلك، فإن الأمر غير المعتاد إلى حد كبير هو استعداد كل جانب لضرب أهداف عبر تلك الحدود، دون إبلاغ كل منهما الآخر أولًا، ويحدث كل هذا على خلفية القصف الإسرائيلي لغزة، والذي أحدث تداعياته في جميع أنحاء المنطقة.

الصراع الإقليمي ربما شجع إيران على أن تكون أكثر استباقية في ملاحقة أهداف خارج حدودها

ويقول الخبراء إن الصراع الإقليمي ربما شجع إيران على أن تكون أكثر استباقية في ملاحقة أهداف خارج حدودها - خاصة وأن الولايات المتحدة تسير على حبل مشدود بين وقف تصعيد الأعمال العدائية واستعراض قوتها العسكرية لردع المزيد من التحركات من جانب إيران.

وفي اليوم السابق للضربات في باكستان، أطلقت إيران صواريخ باليستية على العراق وسوريا، مدعية أنها تستهدف قاعدة تجسس للقوات الإسرائيلية و"الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران".

في هذه الأثناء، يستمر القتال العنيف بين إسرائيل وجماعة حزب الله القوية المدعومة من إيران عبر الحدود اللبنانية، وتقاتل الولايات المتحدة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، والذين هاجموا السفن في البحر الأحمر باسم الانتقام من الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وقال كريم سجاد بور، زميل أول في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: أن إيران ستستفيد من عدم الاستقرار الإقليمي و"ملء فراغ السلطة". وأضاف أن أنشطة إيران تعمل الآن على تعزيز العديد من أهدافها الرئيسية، والتي تشمل تمكين الفلسطينيين ومواجهة النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط.

وقال الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي، ويسلي كلارك، القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسي: إن الأعمال العدائية المختلفة تعكس "سعي إيران إلى تعزيز دورها كزعيم في المنطقة".

وقال لشبكة CNN: “إنها تسعى إلى الهيمنة الإقليمية”. وعندما تكون الولايات المتحدة وإسرائيل هناك، وتشن إسرائيل هذه الحملة ضد حماس، فإن إيران تشعر بالحاجة إلى الرد وتأكيد نفسها”.