نيويورك تايمز: حملة بايدن تكثف جهودها وتجمع تبرعات بـ97 مليون دولار

قالت حملة إعادة انتخاب الرئيس الإمريكي جو بايدن، يوم الإثنين، إنها جمعت 97 مليون دولار خلال فترة جمع الأموال الأخيرة.

وأضافت الحملة أن الجهات المتعاونة معها دخلت عام 2024 ومعها أكثر من 117 مليون دولار نقدًا.

حملة بايدن

ووفقًا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الإمريكية: يعد مبلغ 97 مليون دولار الذي حققته عملية بايدن كبيرًا، لكن رقم النقد المتاح يزيد بمقدار 27 مليون دولار فقط عما كان عليه في نهاية سبتمبر، وهو ما يرجع إلى الإنفاق الكبير للحملة على الموظفين الجدد وأكثر من 25 مليون دولار على الإعلانات التي اشترتها بشكل عام، لاسيما وكانت أرقام استطلاعات الرأي لبايدن ضعيفة.

ونشرت حملة بايدن بيانات جمع التبرعات الخاصة بها قبل أكثر من أسبوعين من مطالبتها بذلك، في محاولة واضحة لصرف الانتباه عن المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا اليوم الإثنين، وهي أول مسابقة ترشيح للمرشحين الرئاسيين الجمهوريين الذين يهدفون إلى الإطاحة بترامب و بايدن من البيت الأبيض.

وقالت جولي شافيز رودريجيز، رئيسة ائتلاف بايدن: إن ائتلاف فريق بايدن-هاريس يعرف مخاطر هذه الانتخابات، وهو مستعد للفوز في نوفمبر المقبل.

وتابعت: "تثبت هذه الأرقام أن الشعب الأمريكي يعرف المخاطر ويتخذ إجراءات مبكرة للمساعدة في هزيمة الأجندة الجمهورية المتطرفة لـ MAGA مرة أخرى".

حملة ترامب

ولم ينشر الرئيس السابق دونالد جيه ترامب، الذي يتقدم بشكل كبير في استطلاعات الرأي للسباق الجمهوري، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز في ولاية أيوا، أرقام جمع الأموال لنهاية العام.

وكان لدى حملة ترامب مبلغ 37.5 مليون دولار نقدًا في نهاية سبتمبر، وهي المرة الأخيرة التي تم فيها الإبلاغ عن الإيداعات، وكان ترامب على وشك الحصول على 37.5 مليون دولار نقدًا، بينما حصلت حملة بايدن على 32.2 مليون دولار.

وقدمت حملة بايدن القليل من التفاصيل المفيدة حول الأموال التي جمعتها، مشيرة إلى 520 ألف متبرع فردي خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 13 ديسمبر، ولم تكشف المنظمة عن حجم الأموال التي جاءت من مانحين قدموا أقل من 200 دولار، وهو المقياس النموذجي للحماس الشعبي.

والمتبرعون بالدولارات الصغيرة يشكلون أهمية بالغة لسلامة الحملة الانتخابية؛ لأنه من الممكن استغلالهم لتقديم مساهمات متكررة، وهم يشكلون علامة على المشاركة الشعبية مع المرشح.

وليس من الواضح حتى الآن مقدار الأموال التي جمعتها عملية بايدن الموجودة في حساب الحملة الذي يمكنه قبول مساهمات قدرها 6600 دولار للشخص الواحد أو حسابات أخرى يمكن للمانحين التبرع لها بما يقرب من مليون دولار، ولن يتم معرفة كيفية تقسيم الأموال حتى آخر يناير عندما يُطلب من جميع لجان الحملة الفيدرالية تقديم تقارير جمع الأموال إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.