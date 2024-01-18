الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة فرنسية: المدنيون في غزة يتعرضون لحملات اعتقال مهينة على يد الاحتلال

غزة
غزة

قالت صحيفة لوموند الفرنسية في تقرير لها، إن المدنيون في غزة يتعرضون لحملات اعتقال جماعية على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي.

الحرب في غزة 

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن المدنيين المفرج عنهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يقولون انهم تعرضوا إلى الضرب والترهيب والمعاملة المهينة.

ووفقا للصحيفة، فإن قوات الاحتلال تقوم بتصوير عمليات الاعتقالات الجماعية للمدنيين في غزة في مقاطع فيديو، حيث يحاصر الجنود مجموعة من المنازل، ومن ثم يطالبون بأسماء العائلات في المنطقة عبر مكبرات الصوت، يتم وضع الأطفال جانبا، وفي بعض الأحيان يتم فصل النساء عنهم،كما يتم اعتقال الرجال، من سن المراهقة إلى الستينيات من عمرهم، ووفقا للصحيفة، فان الرجال في غزة يتم تجريدهم من ملابسهم على يد قوات الاحتلال.

ووفقا للصحيفة، فان الاحتلال يبرر تجريد الرجال من ملابسهم، بأنهم قد يرتدون أحزمة ناسفة، بينما تُظهر مقاطع الفيديو والشهادات التي جمعتها صحيفة لوموند،  أن السجناء يُبقون نصف عراة لساعات. 

txt

صندوق الاستثمار الفلسطينى يعلن تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية فى قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس

هذا وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددًا من المساكن والبركسات في قرية دوما جنوب نابلس، وقال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافتان، اقتحمت المنطقة الجنوبية الغربية من القرية، وشرعت بهدم مساكن وبركسات وحظائر أغنام تعود لبدو الكعابنة، وهي مقامة منذ أكثر من تسع سنوات، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وأضاف، أن عمليات الهدم تنذر بتشريد نحو 50 مواطنًا، وتركهم في العراء، في ظل الأجواء الشتوية السائدة، مؤكدًا أن القرية تتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال، من خلال عمليات الهدم وتصاعد أعداد الإخطارات بهدم المنازل والمساكن.

استشهاد 19 فلسطينيًا غالبيتهم من الأطفال والنساء في رفح جنوب قطاع غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، باستشهاد 19 فلسطينيًا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي قبيل منتصف الليلة لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن الجيش الإسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا لعائلة الزاملي شرق رفح، ما أدى لاستشهاد 19 شخصًا على الأقل.

لوموند الفرنسية صحيفة لوموند الفرنسية 100 يوم من حرب غزة إجراء انتخابات خلال حرب غزة اعتقال الاحتلال

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من رئيس مصلحة الضرائب بشأن منظومة "الإيصال الإلكتروني"

محكوم عليها بالحبس 63 سنة.. ضبط رئيسة مجلس إدارة مجموعة مطاعم وسوبر ماركت شهيرة بالجيزة

تراجع مفاجئ للدولار عالميًا وارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني

مسئول بـ"علوم الفضاء": العالم سيشهد طقسًا قاسيًا فى 2024

أمطار غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات

سقوط محامٍ من الدور الأول بمحكمة في المنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس

مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة فى جنوب لبنان

بسبب العدوان الإسرائيلى.. ارتفاع حاد فى مؤشر الأسعار خلال 2023 فى فلسطين