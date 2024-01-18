صحيفة فرنسية: المدنيون في غزة يتعرضون لحملات اعتقال مهينة على يد الاحتلال

قالت صحيفة لوموند الفرنسية في تقرير لها، إن المدنيون في غزة يتعرضون لحملات اعتقال جماعية على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي.

الحرب في غزة

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن المدنيين المفرج عنهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يقولون انهم تعرضوا إلى الضرب والترهيب والمعاملة المهينة.

ووفقا للصحيفة، فإن قوات الاحتلال تقوم بتصوير عمليات الاعتقالات الجماعية للمدنيين في غزة في مقاطع فيديو، حيث يحاصر الجنود مجموعة من المنازل، ومن ثم يطالبون بأسماء العائلات في المنطقة عبر مكبرات الصوت، يتم وضع الأطفال جانبا، وفي بعض الأحيان يتم فصل النساء عنهم،كما يتم اعتقال الرجال، من سن المراهقة إلى الستينيات من عمرهم، ووفقا للصحيفة، فان الرجال في غزة يتم تجريدهم من ملابسهم على يد قوات الاحتلال.

ووفقا للصحيفة، فان الاحتلال يبرر تجريد الرجال من ملابسهم، بأنهم قد يرتدون أحزمة ناسفة، بينما تُظهر مقاطع الفيديو والشهادات التي جمعتها صحيفة لوموند، أن السجناء يُبقون نصف عراة لساعات.

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس

هذا وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددًا من المساكن والبركسات في قرية دوما جنوب نابلس، وقال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافتان، اقتحمت المنطقة الجنوبية الغربية من القرية، وشرعت بهدم مساكن وبركسات وحظائر أغنام تعود لبدو الكعابنة، وهي مقامة منذ أكثر من تسع سنوات، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وأضاف، أن عمليات الهدم تنذر بتشريد نحو 50 مواطنًا، وتركهم في العراء، في ظل الأجواء الشتوية السائدة، مؤكدًا أن القرية تتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال، من خلال عمليات الهدم وتصاعد أعداد الإخطارات بهدم المنازل والمساكن.

استشهاد 19 فلسطينيًا غالبيتهم من الأطفال والنساء في رفح جنوب قطاع غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، باستشهاد 19 فلسطينيًا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي قبيل منتصف الليلة لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن الجيش الإسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا لعائلة الزاملي شرق رفح، ما أدى لاستشهاد 19 شخصًا على الأقل.