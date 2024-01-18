الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لمعرفة ما يحدث بين الاحتلال وحماس.. مسؤل بالبيت الأبيض لإسرائيل: أعيدوا الكهرباء والإنترنت

الاحتلال وحماس
الاحتلال وحماس

قال مسئول أمريكي في البيت الأبيض، لصحيفة بوليتيكو الأمريكية، إن الادارة الأمريكية ضغطت على حكومة الاحتلال من أجل عودة اتصالات الإنترنت والهواتف المحمولة في قطاع غزة مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي. 

حرب غزة 

وقالت بوليتيكو: تضغط إدارة بايدن على إسرائيل لإعادة وصول الاتصالات إلى غزة وسط انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي امتد لستة أيام وترك ملايين الفلسطينيين بدون كهرباء أو إنترنت.

ويخشى مسؤولو الإدارة أن يجعل انقطاع التيار الكهربائي من الصعب على أي شخص معرفة ما يحدث بين "حماس" والجيش الإسرائيلي مع استمرار الحرب في غزة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل. 

وقال مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، تحدث دون الكشف عن هويته بسبب حساسية المناقشات: إن الولايات المتحدة كانت على اتصال بحكومة إسرائيل بشأن هذا التعتيم وحثتها على إعادة تشغيل الاتصالات.

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تفاقم الأزمة الإنسانية

ولم يحدد البيت الأبيض شكل هذا الضغط، ولكن سبق وحذرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، في بيان لها من أن "غياب الاتصالات يحرم الناس من الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة، بينما يقوض أيضًا قدرة المستجيبين الأوائل والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى على العمل والقيام بذلك بأمان".

وقالت واتسون إن المسؤولين الإسرائيليين: برروا انقطاع التيار الكهربائي بإخبار البيت الأبيض أنه قد تكون هناك أسباب تشغيلية للانقطاع المؤقت" لكن تلك الأسباب يجب أن تظل "نادرة وقصيرة المدة.

ووفقًا لمؤسسها ألب توكر: فإن الانقطاع الحالي هو أطول تعتيم يواجهه الفلسطينيون منذ أن بدأت شركة مراقبة الإنترنت والأمن السيبراني Netblocks في تتبعه في 2018.

وقال توكر: إنه هناك صعوبة متزايدة في الحفاظ على البنية التحتية للاتصالات في منطقة حرب نشطة، خاصة عندما فقدت أطقم الإصلاح حياتهم في الميدان.

ويتزامن انقطاع التيار الكهربائي مع حملة عسكرية إسرائيلية مكثفة بشكل خاص، بما في ذلك عودة الدبابات إلى شمال غزة بعد توقف قصير وحملات إضافية في الجنوب.

وشدد الجيش الإسرائيلي، في بيان له، على أنه يعمل على ترميم البنية التحتية في المناطق المتضررة والتنسيق مع الفرق المحلية لإصلاح البنية التحتية حيثما دعت الحاجة.

وجاء في البيان: من المهم أن نتذكر أن قطاع غزة هو منطقة حرب نشطة، وبالتالي يمكن أن يتعرض لانقطاعات مؤقتة في الاتصال بالإنترنت بسبب الصراعات المستمرة.

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