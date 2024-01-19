"الصحة العالمية": سجلنا 24 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الظروف غير الإنسانية بقطاع غزة ستؤدي لانتشار الالتهاب الكبدي بشكل كبير، وفقا لما أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كماأعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تأكيد تسجيل 24 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة.

قصف جوي ومدفعي مستمر في اليوم الـ105 من العدوان الإسرائيلي على غزة

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الخامس بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الساعات الـ24 الماضية غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، وسط استمرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم السابع على التوالي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 24 ألفًا و620 شهيدًا، و61 ألفًا و830 جريحًا منذ السابع من أكتوبر.