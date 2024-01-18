اعتماد مركز تميز الاتحاد الإفريقي للاستزراع السمكي والمصايد بجامعة السويس كمركز تدريب مُعتمد للاتحاد الإفريقي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية زيادة التعاون وتقديم الدعم للأشقاء من الدول الإفريقية، وتبادل الخبرات والاهتمام بتطوير المراكز والمعامل والحصول على الشهادات المُعتمدة، بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية والبحثية.

وفي هذا الإطار، حصل مركز تميز الاتحاد الإفريقي بجامعة السويس على الاعتماد كمركز تدريب مُعتمد للاتحاد الإفريقي، والتي تسلمها د. أسامة قدور عميد كلية الثروة السمكية، بحضور د. هيام صالح رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي للإنتاج الحيواني AU-IBAR.

وأوضح د. أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، أن تجديد مركز تميز الاتحاد الإفريقي بجامعة السويس سيُتيح له أن يكون جهة مانحة للدرجات العلمية سواء (الماجستير والدكتوراه والماجستير المهني) للطلاب الأفارقة واختيارها كمركز تدريب مُعتمد للقارة الإفريقية.

وأشار رئيس جامعة السويس إلى أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وضمن رؤية الوزارة والجامعة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، لافتًا إلى أن حصول المركز على الاعتماد يعود للثقة الكبيرة في خبرات كلية الثروة السمكية بجامعة السويس، خاصة وأنها تضُم كوادر علمية مُتميزة في مجال الاستزراع المائي والمصايد وتصنيع الأعلاف وصحة وأمراض والعلوم الوراثية للأحياء المائية.

جدير بالذكر أن حصول مركز تميز الاتحاد الإفريقي للاستزراع السمكي والمصايد بجامعة السويس، جاء نتيجة للجهود التي تم بذلها خلال ورشة عمل الاتحاد الإفريقي للاستزراع السمكي والمصايد التي عُقدت في القاهرة لدراسة استراتيجية الاقتصاد الأزرق للدول الإفريقية، واجتماع مفوضية الاتحاد الإفريقي للإنتاج الحيواني بدولة كينيا، والاجتماع الثاني للكونجرس الإفريقي للاستزراع السمكي والمصايد.



وفي سياق آخر أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم للموسم الخامس من " رالي السيارات الكهربائية 2024" EVER Egypt""، اعتبارًا من اليوم 17 يناير الجاري، وحتى 31 يناير 2024 بالنسبة للجامعات والمعاهد المصرية، وحتى يوم 15 فبراير 2024 للجامعات الإقليمية والدولية، على أن تقام الفعاليات النهائية للمسابقة في شهر يوليو 2024، وذلك بإشراف كلية الهندسة ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس.