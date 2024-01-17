الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد إعداد القادة ينظم إعداد قادة الوطن العربي بمحافظة الأقصر

معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة

ينظم  معهد إعداد القادة برئاسة الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي ومدير المعهد، البرنامج التدريبي الذي يحمل عنوان إعداد قادة الوطن العربي، تحت شعار LEADERS 2030، وبالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة الامين العام لاتحاد الجامعات العربية، وجامعة الأقصر برئاسة الدكتور حمدى محمد حسين رئيس الجامعة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبمشاركة 20 دولة عربية

وتقام فعاليات البرنامج بمحافظة الأقصر وذلك باشتراك طلاب الجامعات العربية من ٢٠ دولة عربية بجانب طلاب الجامعات المصرية، خلال الفترة من ٢٧ يناير إلى ١ فبراير ٢٠٢٤، بهدف إعداد القيادات العربية لكى يكونوا سفراء فى جامعاتهم ومن ثم بلادهم وذلك من خلال تنوع المحاضرات وورش العمل والفعاليات المختلفة خلال البرنامج لتحقيق التنمية المستدامة.

هذا وتنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٤ بمقر مركز محافظة الأقصر للمؤتمرات، وبحضور رؤساء الجامعات العربية والمصرية وكبار الضيوف.

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معهد إعداد القادة يختتم فعاليات برنامج رائدات المستقبل

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معهد إعداد القادة ينظم برنامجًا تدريبيًا بمشاركة 200 طالبة من الجامعات التكنولوجية

ومن جانبه أوضح الدكتور كريم همام أن ذلك يأتي بناء على توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو الاهتمام بالشباب الجامعي واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم ورعايتهم رعاية كاملة، وتكليفات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإقامة الأنشطة الطلابية القمية وعقد عدة برامج ودورات تثقيفية وتأهيلية وتوعوية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية والعربية.

وأشار مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة أن المعهد يهدف إلى إعداد الكوادر والقيادات، وخلق جيل  قادر على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الوطن العربي، وإدماج الطلاب والشباب العربي مع بعضهم البعض لبث روح التعاون ومد جسور التواصل بين الطلاب.
 

قادة الوطن العربي معهد إعداد القادة ب وزير التعليم العالي إعداد قادة الوطن العربي اتحاد الجامعات العربية

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