سياحة وفنادق حلوان تنظم احتفالية عيد العلم بعنوان البحث العلمي في السياحة والضيافة

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان احتفالية عيد العلم، بعنوان البحث العلمي في السياحة والضيافة... من النظرية إلى التطبيق.

تقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وتبدأ فعاليات الاحتفالية فى تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٢ يناير ۲۰۲٤ بمقر القاعة الكبرى بفندق كلية السياحة والفنادق بالمنيل، تحت إشراف الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق، ومقرر الاحتفالية، الدكتورة ماري ميساك الأستاذ بقسم الإرشاد السياحي ومنسق الاحتفالية، الدكتورة هالة احمد جمعه وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورائد الاحتفالية.

وتهدف الاحتفالية إلى تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

وهذا يؤكد على اهتمام إدارة الجامعة وحرصها الشديد على تكريم علمائها البارزين وتشجيع الباحثين على التميز بالإضافة إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الاهتمام بالنشر الدولى وإثراء البحث العلمي بما يسهم فى تحقيقِ التنمية المستدامة ورؤيةِ مِصرَ2030.

ويأتى ذلك فى إطار التنافسية العالمية فى مجالات البحث العلمى، واهتمام الجامعة بالارتقاء به تماشيًا مع خطة الدولة فى دعم علمائها وتحفيز طاقات الباحثين لإثراء البحث العلمي بالجامعة، وتوظيف استغلال المعرفة وربطها بالتنمية الشاملة للوطن، بما يعكس إيمان الجامعة بأن العلم والتعليم هما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته.

وفي سياق آخر نظمت كلية التربية الفنية جامعة حلوان المعرض الفني لمجموعة من الدارسين بالدراسات العليا بمعهد باندونج ومجموعة من طلاب الماجستير بكلية التربية الفنية وكان المعرض يحمل عنوان ( حكايات ما وراء الحدود).

عقدت فعاليات المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة واشراف الدكتور نبيل عبد السلام القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة مها يزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار الثقافي لجمهورية اندونيسيا الدكتور بامبادج سوريادي.