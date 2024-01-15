افتتاح معرض حكايات ما وراء الحدود بكلية الترببة الفنية جامعة حلوان

نظمت كلية التربية الفنية جامعة حلوان المعرض الفني لمجموعة من الدارسين بالدراسات العليا بمعهد باندونج ومجموعة من طلاب الماجستير بكلية التربية الفنية وكان المعرض يحمل عنوان ( حكايات ما وراء الحدود).

عقدت فعاليات المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة واشراف الدكتور نبيل عبد السلام القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة مها يزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار الثقافي لجمهورية اندونيسيا الدكتور بامبادج سوريادي.

وقد تنوعت الأعمال الفنية في مجال التصوير والخرف وذلك في إطار تعزيز التعاون الاكاديمي والبحث العلمى والإبداعى بين الكلية والمعهد العالى للتكنولوجيا، باندونج بجمهورية اندونيسيا.

وفي سياق آخر نظمت وحدة ادارة المشروعات بجامعة حلوان بالتعاون مع مكتب المنح والتعاون الدولي ندوة للتعريف بمصادر التمويل المحلية والدولية للمشروعات البحثية التنموية وطرق التقدم لها وذلك لشباب الباحثين واعضاء هيئة التدريس بكليات خارج الحرم الجامعي، وتشرفت كلية الفنون التطبيقية باستضافة الندوة، التى عقدت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ويأتي ذلك تماشيا مع سياسة الجامعة والتخطيط لزيادة مواردها وبناءا على توجيهات مجلس الجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على دعم ادارة الجامعة للمشروعات البحثية التنموية التي تستهدف حل مشكلات فعلية بالمجتمع. كما دعا للاستفادة من فرصة تلاقي أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين من كليات مختلفة للبدء في طرح افكار مشروعات بحثية تنموية بينية

كما أوضح الدكتور عماد ابو الدهب دعم الجامعة للباحثين للحصول على فرص تمويل للمشروعات البحثية التنموية من خلال تقديم الدعم الكامل من وحدة ادارة المشروعات ومكتب المنح والتعاون الدولي.

ونظمت الندوة بإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية المستضيفة للندوة، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي بالكلية تحت إشراف الدكتورة ايمان ابو طالب.